Concorso presidi | uno su tre promosso allo scritto

Scuola - presidi in fuga dal Concorsone : «Test troppo difficili» : ROMA Si sono ritirati dall?esame prima ancora di dare un?occhiata alle domande della prova, così ieri è andata in scena la grande fuga degli aspiranti presidi dal concorso...

Scuola - Concorso per aspiranti presidi : solo il 25% supera il test : solo un candidato su quattro , tra gli aspiranti presidi , avrebbe superato la prima prova al megaconcorso per dirigenti scolastici. Sono circa 8.500 le persone che, secondo un sondaggio ufficioso, ...

Ieri è cominciato il Concorso dirigenti con la prova preselettiva basata sui test. Eppure, nei paesi più avanzati che guida le scuole viene scelto diversamente.

Concorso presidi - oltre 34mila candidati per 2400 posti : il primo dopo 7 anni. Molte le critiche : “Troppo nozionistico” : oltre 34 mila candidati per 2400 posti da dirigente scolastico. dopo sette anni, è iniziata il 23 luglio la prima selezione per l’assunzione di presidi: l’obiettivo è porre fine al fenomeno delle reggenze, ovvero dirigenti che si dividono tra più istituti. I posti da assegnare per il prossimo triennio, il 2018-2021 sono 2.425, di cui 9 destinati alle scuole di lingua slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia, mentre i ...

Presidi - al via il Concorsone : 35mila candidati per 2.425 posti : Gli aspiranti dirigenti scolastici chiamati a risolvere un test di 100 quesiti a risposta multipla in 100 minuti. Poi si aprirà un lungo percorso di formazione. Il ministro Bussetti: "Riporteremo alla normalità i carichi di lavoro negli istituti". Ma restano ancora molti posti...