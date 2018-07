Concorso per dirigenti scolastici Risultati in settimana | solo 1 aspirante preside su 4

Ferie e quiz difficili - duemila prof disertano il Concorso per presidi : Un mezzo flop e soprattutto l'occasione per far emergere molti dubbi sul futuro della scuola. Negli istituti della Campania che hanno ospitato i partecipanti al concorso per dirigenti...

Scuola - Concorso per aspiranti presidi : solo il 25% supera il test : Scuola, concorso per aspiranti presidi: solo il 25% supera il test Scuola, concorso per aspiranti presidi: solo il 25% supera il test Continua a leggere L'articolo Scuola, concorso per aspiranti presidi: solo il 25% supera il test proviene da NewsGo.

Scuola - Concorso per aspiranti presidi : solo il 25% supera il test : solo un candidato su quattro , tra gli aspiranti presidi , avrebbe superato la prima prova al megaconcorso per dirigenti scolastici. Sono circa 8.500 le persone che, secondo un sondaggio ufficioso, ...

Ferie e quiz difficili - duemila prof disertano il Concorso per presidi : Un mezzo flop e soprattutto l'occasione per far emergere molti dubbi sul futuro della scuola. Negli istituti della Campania che hanno ospitato i partecipanti al concorso per dirigenti...

Space X - a Hawthorne il Concorso Space X Hyperloop Pod 2018 : partecipa anche Grimes [FOTO] : 1/27 AFP/LaPresse ...

Lady Gaga alla Mostra di Venezia 2018 ad agosto con Bradley Cooper per il film È nata una stella - in anteprima fuori Concorso : L'arrivo di Lady Gaga alla Mostra di Venezia sarà certamente uno dei momenti più attesi della prossima edizione della kermesse: la popstar e attrice sarà al Lido per presentare in anteprima e fuori concorso il film A Star Is Born (È nata una stella) di Bradley Cooper, regista e co-protagonista della pellicola. Già anticipata da voci di corridoio relative alla nuova edizione del Festival del Cinema di Venezia, la notizia è stata confermata ...

Concorso presidi - oltre 34mila candidati per 2400 posti : il primo dopo 7 anni. Molte le critiche : “Troppo nozionistico” : oltre 34 mila candidati per 2400 posti da dirigente scolastico. dopo sette anni, è iniziata il 23 luglio la prima selezione per l’assunzione di presidi: l’obiettivo è porre fine al fenomeno delle reggenze, ovvero dirigenti che si dividono tra più istituti. I posti da assegnare per il prossimo triennio, il 2018-2021 sono 2.425, di cui 9 destinati alle scuole di lingua slovena o bilingue presenti in Friuli Venezia Giulia, mentre i ...

Scuola - al via il Concorso per assumere 2.425 presidi : oltre 35mila i candidati : Il processo di selezione durerà oltre un anno ed è iniziato oggi con 100 domande a risposta multipla alle quali rispondere in 100 minuti.Continua a leggere

Scuola - al via Concorso per presidi : 34mila candidati per 2400 posti - : L'obiettivo della selezione è la copertura dei posti vacanti e disponibili per il 2018-2021, e il superamento del fenomeno delle reggenze , i dirigenti che si dividono tra più istituti, . Critiche da ...

Scuola - al via Concorso per presidi : 34mila candidati per 2400 posti : Scuola, al via concorso per presidi: 34mila candidati per 2400 posti L'obiettivo della selezione è la copertura dei posti vacanti e disponibili per il 2018-2021, e il superamento del fenomeno delle reggenze (i dirigenti che si dividono tra più istituti). Critiche da parte dell’Associazione Nazionale presidi: esame troppo ...

Presidi - al via il Concorsone : 35mila candidati per 2.425 posti : Gli aspiranti dirigenti scolastici chiamati a risolvere un test di 100 quesiti a risposta multipla in 100 minuti. Poi si aprirà un lungo percorso di formazione. Il ministro Bussetti: "Riporteremo alla normalità i carichi di lavoro negli istituti". Ma restano ancora molti posti...

Lunedì Concorso per dirigenti scolastici - il primo dopo 7 anni. Quasi 35 mila candidati per 2.425 posti : Partirà lunedì mattina la prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 2.425 dirigenti scolastici. I candidati sono 34.580, il 71% donne. L'età media è di 49 anni. Gli aspiranti presidi, distribuiti in 1.984 aule, avranno a disposizione 100 minuti per rispondere a 100 domande a risposta multipla, estratte da un archivio di 4.000 quesiti. Quattro le opzioni per ogni quesito, solo una è corretta.Si ...

Lunedì Concorso per dirigenti scolastici - il primo dopo 7 anni. Quasi 34 mila candidati per 2.425 posti : Partirà lunedì mattina la prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 2.425 dirigenti scolastici. I candidati sono 34.580, il 71% donne. L'età media è di 49 anni. Gli aspiranti presidi, distribuiti in 1.984 aule, avranno a disposizione 100 minuti per rispondere a 100 domande a risposta multipla, estratte da un archivio di 4.000 quesiti. Quattro le opzioni per ogni quesito, solo una è corretta.Si ...

Estrazioni Superenalotto di oggi - 21 luglio 2018 : i numeri vincenti del Concorso n87 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è […] L'articolo Estrazioni Superenalotto di oggi, 21 luglio 2018 : i numeri vincenti del concorso n87 sembra essere ...