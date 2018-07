Blastingnews

: Concorsi Istituzioni Pubbliche: invio CV entro luglio-agosto-settembre 2018 - Angel64Sonia : Concorsi Istituzioni Pubbliche: invio CV entro luglio-agosto-settembre 2018 - ShootersykEku : Sarebbero questi gli intelletti? 'vitali-ziati occulti a vita'iniziamo a tagliar loro i viveri con partecipazione c… - Pinella1949 : @neXtquotidiano non entro nel merito della competenza o meno x ricoprire quel posto, ma entro nel merito di come l… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Sono stati indetti alcuni bandi di concorso pubblico da parte di varieVIDEOal fine di assumere ulteriori profili qualificati da collocare con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e in un percorso formativo professionalizzante presso le sedi occupazionali provinciali e regionali di Milano, Roma, Firenze, Torino, Verona, Venezia, Bologna, Napoli, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Veneto. Bandi di Concorso aIl Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane seleziona figure professionali per svolgere varie mansioni come Macchinisti Esperti, Operatori di sistemi applicativi documentali e SAP R/3 e SAP ARIBA, Consulenti del Lavoro, Giovani Diplomati, Addetti alla Gestione Operativa delle Locomotive, dei Carri e degli Equipaggi e Circolazione, Ragionieri, Geometri, Coordinatori Flotta Carri in possesso dei seguenti ...