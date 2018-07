Con il caldo aumentano i suicidi

Ciclismo – Il caldo si compatte Con i prodotti Pissei [GALLERY] : Affronta il caldo estivo al meglio con i prodotti Pissei Afa, sole e arsura. Tra una salita e una discesa, tra il calore dell’asfalto e la freschezza dell’acqua del ruscello di montagna, si resta soli con la propria bici, immersi nella natura. Per chi è abituato a fare molti chilometri in sella alla propria bici, diventa fondamentale usare I materiali giusti per proteggersi dal calore, difendersi dal sole che picchia e respirare al meglio ...

5 ricette di minestroni freddi per sopravvivere (Con eleganza) al caldo : Cetrioli, menta, basilico, pomodori, ma anche zucchine, carote, asparagi: sono alcune delle più saporite verdure di stagione ricche di vitamine, sali minerali, fibre. Cibi da mangiare sempre per tenersi in forma e in salute ma, a parte le solite insalate, avevate pensato di usarli per preparare minestroni freddi? Per provare subito nella gallery sopra trovate 5 ricette da fare in pochissime mosse (spesso, senza nemmeno accendere i fornelli), un ...

Previsioni Meteo - weekend pazzesco sull’Italia : forte maltempo al Nord Con violenti temporali - caldo Africano al Sud Con temperature roventi : 1/11 ...

Il cervello funziona meno col caldo / Le capacità diminuisCono Con l'aumento delle temperature : Il cervello funziona meno col caldo, le capacità diminuiscono con l'aumento delle temperature. Uno studio è stato effettuato sulle capacità di calcolo di due gruppi di studenti.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:22:00 GMT)

Giugno 2018 Con record di caldo globale : La temperature globale terrestre ed oceanica è stata la 5° piu’ calda di sempre per questo Giugno 2018, in ordine alle prime rilevazioni della NOAA del 1880. Come se non bastasse in tutto il...

California - il caldo e il fumo ostacolano il Contenimento dell’incendio vicino allo Yosemite National Park : 50 km² inceneriti e scarsa qualità dell’aria [GALLERY] : 1/20 ...

Dieta estiva : ecco cosa mangiare in spiaggia Contro il caldo : In estate spesso si rimane tutto il giorno in spiaggia dove bisogna proteggersi dalle scottature ma anche mangiare i cibi giusti. La diet estiva

Previsioni Meteo - l’Estate Continua a fare i capricci : Continueranno i grandi sbalzi termici tra le vampate di caldo Africano e le sfuriate di freddo Atlantico : Previsioni Meteo – L’Estate 2018 continuerà a fare i capricci anche nei prossimi giorni: si alterneranno altre sfuriate fredde di origine nord Atlantica con nuove vampate di caldo Africano come quella in arrivo nel weekend tra Sabato 21 e Domenica 22 Luglio, quando la Sicilia sarà avvolta da masse d’aria caldissime provenienti dal cuore del Sahara tanto che le temperature aumenteranno fino ad oltre +40°C. continua a fare caldo, ...

Caldo e alimentazione - i 10 Consigli dello chef : dal cibo alle bibite : Estate e Caldo. Combattiamolo anche a tavola con cibi freschi e ricchi d'acqua. Quali? Soprattutto quelli che la natura ci offre d'estate: il trucco è mangiare a colori, tanta frutta e tanta verdura di stagione. E poi...

Occhio al caldo - i Consigli dello chef : Estate e caldo . Combattiamolo anche a tavola con cibi freschi e ricchi d'acqua. Quali? Soprattutto quelli che la natura ci offre d'estate: il trucco è mangiare a colori, tanta frutta e tanta verdura ...

Venezia - “Ocio al caldo” : il Comune va inContro alle esigenze dei più fragili : Le temperature si alzano e il Comune di Venezia ha approntato il piano “Ocio al caldo” per andare incontro alle esigenze dei più fragili. “I più a rischio sul fronte del caldo – spiega l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – sono gli over 75 che vivono soli, perché la solitudine è uno dei fattori che aumento il rischio di trovarsi in una situazione di pericolo. Anche per questo invitiamo tutti gli ...

Caldo e alimentazione : i Consigli dello chef per combattere l’afa a tavola : Come combattere il Caldo estivo? Un aiuto arriva sicuramente da una sana, bilanciata e corretta alimentazione: lo chef Alessandro Circiello ha stilato per l’Adnkronos dieci consigli per affrontare al meglio le alte temperature. Bere più acqua – Il nostro organismo è composto per circa il 70% da acqua e necessita di circa 3 litri d’acqua al giorno: un litro e mezzo viene introdotto con ciò che mangiamo e il restante litro e ...

Caldo - colpi di calore in agguato : 7 Consigli per difendersi : Il grande Caldo è arrivato, milioni di italiani affollano le spiagge, con la voglia di relax, sole e sport all’aperto, ma tanti restano nelle città roventi. Su tutti incombe il rischio, spesso sottovalutato, di incorrere in un colpo di calore, tanto negli adulti quanto nei bambini. Per godersi la stagione estiva in tutta tranquillità, ecco una serie di consigli, forniti da Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, in collaborazione ...

Con il grande caldo il livello del lago di Bracciano ha ricominciato a scendere : Solo negli ultimi giorni, il lago di Bracciano è riuscito a tornare su livelli superiori a quelli registrati appena un anno fa. Le foto scattate dai volontari che fanno riferimento al gruppo Bracciano Smart Lake, mostrano che ci troviamo a meno 153 centimetri dallo zero idrometrico del lago. L’anno scorso eravamo a meno 154. Si tratta di un solo centimetro, in più che però è indicativo. Con il caldo il ...