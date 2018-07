wired

: Come velocizzare il Mac lento - bitnewsbit : Come velocizzare il Mac lento - micheleiurillo : Come velocizzare il Mac lento -

(Di martedì 24 luglio 2018) da Pixabayil Macche è diventato tale per via dell’età oppure per un uso non proprio consono? Sensazione poco piacevole quella che il computer – fisso o portatile – perda in performance magari poco tempo dopo l’acquisto. Le motivazioni possono essere varie e spaziano da un hardware affaticato – e dunque migliorabile – a uno spazio interno in esaurimento, soffocato da programmi inutili. Ma niente è irrecuperabile con un po’ di pazienza, anche grazie a funzionalità già predisposte dal sistema operativo oppure di terze parti. Abbiamo stilato una raccolta di dodici consigli da seguire per provare a riportare il Mac quasi al nuovo, con rallentamenti minimi e un’esperienza ottimizzata al meglio per le esigenze personali. Doverosa premessa:un Mac datato è possibile, ma non si può pensare che possa competere con gli ultimi ...