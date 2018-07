Come sta Sergio Marchionne? “Embolia durante intervento” Condizioni di salute e ultime

Ma Come diavolo fa? Il trucco di questo illusionista per risolvere il cubo di Rubik è incredibile : Il mago illusionista newyorkese, noto con il nome d’arte di Kid Ace, si trova alle prese con un cubo di Rubik. La soluzione del cubo sembra essere più difficile del previsto, ma è proprio allora che subentra la magia. All’illusionista di Harlem basta lanciare in aria il famoso rompicapo e voilà il gioco è fatto. L'articolo Ma come diavolo fa? Il trucco di questo illusionista per risolvere il cubo di Rubik è incredibile proviene da Il Fatto ...

Alexia/ Da "Uh la la la" a "Dimmi Come" : protagonista dello show di Rai2 con i suoi tormentoni (Furore - Rai 2) : Alexia sarà l'ospite speciale dell'appuntamento di Furore in onda questa sera su Rai 2: si esibirà con i suoi tormentoni più celebri, a sostegno delle due squadre di contendenti.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 19:24:00 GMT)

Olanda - 11 neonati morti : alle madri era stato somministrato Viagra Come sperimentazione : Olanda, 11 neonati morti: alle madri era stato somministrato Viagra come sperimentazione A 93 donne con complicanze placentari erano stati somministrati alcuni farmaci per favorire la crescita dei feti, tra cui anche il sildenafil, ma molti bambini hanno riportato danni ai polmoni e alcuni di loro sono morti.Continua a leggere A 93 donne con complicanze […] L'articolo Olanda, 11 neonati morti: alle madri era stato somministrato Viagra come ...

Come fare business su Instagram : fare business su Instagram significa, innanzitutto, avere un pubblico che al di là dei numeri deve essere coinvolto in un’autentica relazione facendo molta attenzione alla qualità dei contenuti. Cristiano Ronaldo, per fare l’esempio massimo dell’uomo d’affari Instagram, ha 135 milioni di follower e guadagni da milioni di euro. Le interazioni digitali di un campione del calcio sono garantite dal costante interesse generato dal ruolo di star e il ...

Massimo Giletti / Fabrizio Frizzi e la frecciatina alla Rai : "Anche lui è stato male Come me quando..." : Massimo Giletti, la delusione per l'addio alla Rai e la soddisfazione per la prima stagione di 'Non è la Rai'. Sulla morte di Fabrizio Frizzi, il conduttore precisa...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:30:00 GMT)

Come sta Vincenzo Nibali dopo la caduta? Lo Squalo raccontato dalla moglie : “Dorme poco - gli fa male la schiena : lo chiamo Tutankhamon” : Vincenzo Nibali è tornato a casa dopo la rottura di una vertebra e il conseguente ritiro al Tour de France 2018. Lo Squalo ha indossato un busto e ha incominciato il percorso di recupero per essere competitivo alla Vuelta di Spagna e soprattutto al Mondiale di Innsbruck in programma a fine settembre: il siciliano punta dritto alla maglia iridata e partirà tra i grandi favoriti sul percorso austriaco ma prima dovrà guarire al meglio e lasciarsi ...

La traversata di Fortnite per Android è lunga - Come la lista degli smartphone compatibili : Epic Games non ha dato alcuna indicazione sui tempi dello sbarco su Android, ma ha anticipato la lista degli smartphone compatibili con Fortnite per Android L'articolo La traversata di Fortnite per Android è lunga, come la lista degli smartphone compatibili proviene da TuttoAndroid.

Alitalia - la commissaria Ue Vestager : “Possibile la proprietà pubblica - ma lo Stato agisca Come attore del mercato” : Per Danilo Toninelli deve rimanere al “51 per cento in mani italiane”, non nazionalizzata ma “di interessi italiani”. Per la commissaria Ue alla concorrenza può anche essere “in parte di proprietà pubblica” purché lo Stato “agisca come attore del mercato”. Margrethe Vestager interviene nella questione Alitalia spiegando che l’Unione Europea non ha “una soluzione preferita, come sapete ...

Nadia Toffa - Come sta?/ Riprende in mano la sua vita e si prepara per Le Iene Show.... : Fan felici per Nadia Toffa che, dopo l'evento pubblico di qualche settimana fa, è tornata sui social dopo una passeggiata per Milano. Tornerà a Le Iene Show il prossimo autunno?(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 13:49:00 GMT)

Sergio Marchionne - “grave ma stabile”/ Come sta - ultime notizie : la malattia “irreversibile” e misteriosa : Sergio Marchionne, Come sta: le condizioni di salute dell'ex manager FCA. L'ultima ipotesi: ha un tumore alla parte apicale del polmone. Ecco cosa sarebbe andato storto a Zurigo. (Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 12:57:00 GMT)

Come sarà la nuova stagione di Codice - il programma della Rai che racconta la vita digitale - : La giornalista e volto del Tg1 ha raccolto ormai da anni in Rai la sfida di raccontare i punti di contatto meno conosciuti tra scienza e quotidianità, "sperimentando nuovi modi di rappresentare le ...