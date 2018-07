Colori Pantone Autunno Inverno 2018 2019 | ecco la palette

dilei

: Tendenze colori Pantone 2016 e Rosa Quarzo - modablogguers : Tendenze colori Pantone 2016 e Rosa Quarzo - modablogguers : Tendenze colori 2019 secondo Pantone - TheWallMilano : @MovArturoSMaM @Memix1968 Uovo di pettirosso E con questo splendido colore, chiudo la mia fissazione per i colori e… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Quanto mi piace ogni stagione scoprire la nuovadei! Sono sempre nuovi, hanno sfumature che non avrei mai nemmeno pensato che esistessero e mi diverto ad immaginare come poterli abbinare tra di loro o con altre sfumature. Iper l’sono in totale diciassette: dodici brillanti e di tendenza più altri cinque che sono invece più classici. Vediamone insieme qualcuno tra i più particolari.: lilla Crocus Petal Luminoso, fa pensare più alla primavera che all’… eppure gli stilisti lo hanno amato. E’ un colore facile da abbinare in versione tono con altre nuance di viola tono su tono, anche all’Ultraviolet, colore dell’anno. In alternativa, acquista grinta indossato con sfumature a contrasto. Guardate questo scatto dalla sfilata Parigina di Valentino: ...