Coinvolgente lectio magistralis del Prof Vittorio Sgarbi

(Di martedì 24 luglio 2018) “La pittura di Juan Andrés Rizi a Trevi Nel Lazio” è il titolo del convegno, organizzato a Trevi Nel Lazio svoltosi in una due giorni dal 20 al 21 luglio all’interno della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta per celebrare la figura del monaco – artista (1595-1681) autore di otto pregevolissime tele barocche di soggetto sacro che oggi abbelliscono la stessa chiesa. Il ‘600, è considerato il secolo più fecondo e prosperoso della storia dell’arte spagnola, soprattutto nel campo della pittura. Molti pittori, tra i quali alcuni di grandissimoilo, confluirono anche a Madrid per la presenza della corte, tra questi un pittore di grande spessore fu Juan Andrés Rizi (Madrid 1595-Montecassino 1681). Juan Andrés divenne pittore e monaco benedettino, lavorò per lo più in chiese e conventi dell’ordine, entrò successivamente nell’ordine benedettino cassinese, e durante il ...