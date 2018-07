Clima | il riscaldamento globale spinge i cicloni tropicali verso i poli

Trump : il “riscaldamento nucleare” è la priorità - non il Clima : Il “riscaldamento nucleare“, e non il clima, è il “maggiore problema” di Stati Uniti, Russia e dell’intera comunità internazionale: lo ha dichiarato il presidente Donald Trump, in un’intervista alla Fox, dopo il suo vertice con l’omologo russo Vladimir Putin a Helsinki. “Obama riteneva che il riscaldamento globale fosse il nostro principale problema. Io direi che il warming nucleare rappresenta il ...

Clima - è allarme : il riscaldamento globale potrebbe raddoppiare e il livello del mare aumentare di 6 metri : L’aumento delle temperature dovuto al riscaldamento globale potrebbe essere il doppio di quanto previsto dai modelli Climatici attuali, e il livello del mare potrebbe aumentare di 6 metri e più anche se il mondo riuscisse a contenere il riscaldamento entro i 2 gradi dai livelli pre-industriali (l’obiettivo dell’Accordo di Parigi sul Clima). Lo sostiene una ricerca condotta da 59 scienziati da 17 paesi e pubblicata sulla rivista ...

Clima - riscaldamento globale : i primi animali esistiti hanno surriscaldato la Terra : Secondo una ricerca condotta dalla Libera Università di Bruxelles, pubblicato su Nature Communications, i primi animali esistiti sulla Terra hanno surriscaldato il pianeta, rendendolo meno ospitale e contribuendo probabilmente a diverse estinzioni di massa: oltre 500 milioni di anni fa avrebbero cominciato a degradare il materiale organico presente sui fondali marini. I ricercatori sono giunti a questa conclusione elaborando un modello ...

Riscaldamento globale e cambiamenti Climatici - : Ciò comporta buone notizie per alcune parti del mondo, poiché implica la crescita di più lunghe stagioni buone e inverni più miti. Sfortunatamente, il Riscaldamento globale può portare cattive ...

Clima e gas-serra : quanto sarà grave il surriscaldamento globale? : ... come Donald Trump negli Stati Uniti, continua a scommettere sui combustibili fossili , vedi QualEnergia.it Tutti i dati sulle fonti rinnovabili Usa che "smontano" Trump , la scienza è ...

Clima - riscaldamento globale causa morti e sfollati anche in Italia : in un decennio quasi 24mila vittime di ondate di calore : Almeno 157 persone hanno perso la vita a causa del maltempo negli ultimi otto anni, e quasi 24mila sono rimaste vittima di ondate di calore tra il 2005 e il 2016, solo in 23 città Italiane. Il cambiamento Climatico uccide. Se è vero che di queste morti è difficile dire quante siano direttamente legate agli sconvolgimenti del Clima e quante sarebbero avvenute anche in condizioni differenti, gli scienziati sono tutti d’accordo sul fatto che ...

Clima - IPCC : con le emissioni attuali il riscaldamento globale supererà la soglia di 1 - 5°C nel 2040 : Secondo la bozza di un rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), se le emissioni di gas serra rimarranno quelle attuali, il riscaldamento globale supererà la soglia di 1,5°C dai livelli pre-industriali nel 2040. La bozza è stata inviata ai governi per una valutazione preliminare: verrà diffusa in occasione della prossima riunione dell’ente, a ottobre in Corea. Il mantenimento dei 1,5°C dai livelli ...