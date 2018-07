Clamoroso | Bonucci può tornare alla Juventus 

Clamoroso Bonucci : pronto al ritorno alla Juve : Secondo La Gazzetta dello Sport , Leonardo Bonucci potrebbe davvero tornare alla Juventus . 'Leonardo ha fatto sapere di essere pronto al ritorno, già a gennaio ci pensava e adesso la suggestione prende corpo', l'anticipazione ...

Milan - Bonucci ripensa alla Juve : si va verso un Clamoroso ritorno? : Ma ora, come racconta Fabiana Della Valle nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, per lui potrebbe tornare d'attualità un vecchio amore. Leonardo Bonucci, 31 anni. LaPresse attriti ...

Clamoroso - Bonucci torna alla Juventus? Ecco i retroscena : Bonucci potrebbe tornare di nuovo alla Juventus. L’indiscrezione piomba in maniera assordante all’interno di un calciomercato italiano che in questa sessione non si sta affatto risparmiando. Il giocatore sta spingendo fortemente per poter di nuovo approdare in bianconero e il Milan dal canto suo non considera intoccabile il centrale della Nazionale italiana. Ci sono stati contatti diretti e pare abbastanza concreti tra il procuratore ...