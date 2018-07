Città Studi Biella con il suo polo di innovazione tessile al meeting del Comitato

CineCittà : Visite e mostre alla scoperta degli Studios : Roma – Le attivita’ produttive, espositive e didattiche degli stabilimenti di Cinecitta’ proseguono regolarmente dopo l’incendio che ha interessato parzialmente il set di Antica Roma. Lo fa sapere l’Istituto Luce Cinecitta’, che specifica che le Visite all’esposizione permanente Cinecitta’ Si Mostra – che permette al pubblico di scoprire gli Studios attraverso le tre mostre Perche’ ...

Roma - incendio negli studi cinematografici di CineCittà : in fiamme scenografie e rivestimenti : Un vasto incendio è divampato nella notte all’interno degli studi cinematografici di Cinecittà di via Vincenzo Lamaro a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, ad andare in fiamme scenografie e rivestimenti. È accaduto intorno all’una. I vigili del fuoco sono intervenuti con sei squadre e l’ausilio di autobotti. Non si segnalano feriti. L’intervento è ancora in corso per la rimozione e lo smassamento di parti ...

