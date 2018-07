Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto mercoledì 25 luglio

After film - news ufficiale : uscirà al Cinema il 12 aprile 2019 : Quando esce il film di After al cinema? Il 12 aprile 2019 L’Aviron Pictures, la casa di produzione che ha acquistato i diritti del libro After di Anna Todd, ha annunciato la data d’uscita del film. La pellicola con protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin uscirà al cinema il prossimo 12 aprile 2019. Dunque, non […] L'articolo After film, news ufficiale: uscirà al cinema il 12 aprile 2019 proviene da Gossip e Tv.

Taormina Film Fest 2018 : gran finale con premi e prestigiose stelle del Cinema : Si è conclusa con successo nella suggestiva cornice del Teatro antico la 64esima edizione delTaormina Film Fest, siglata Videobank, società siciliana guidata dal General Menager Lino Chiechio e dall’amministratore unico Maria Guardia Pappalardo. Sul palco a scandire i tempi di una magico evento, con cui si è chiuso il Taormina Film Fest 2018, per la direzione artistica ...

Festival del Cinema di Venezia - ecco le date e i film d'apertura : La Mostra si svolgerà dal 29 agosto all'8 settembre. Aprirà il film "First Man" di Damien Chazelle, il regista di Whiplash e La La Land.

Skyscraper - film al Cinema : recensione e curiosità : Skyscraper è tra i film al cinema in uscita oggi, giovedì 19 luglio 2018. La pellicola d’azione diretta da Rawson Marshall Thurber ha come protagonista Dwayne Johnson. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Skyscraper, film al cinema: scheda USCITO IL: 19 luglio ...

Cinema Cinema - 36 film con cinque serate in compagnia di registi e attori : Cinema Cinema Trentasei titoli , selezionati tra i principali film della stagione Cinematografica da poco conclusa, tra cui due anteprime e cinque proiezioni accompagnate dalla presenza di attori e ...

Estate 2018 - i migliori film horror al Cinema : Tempo d’Estate, tempo di horror. Il binomio è inscindibile. Le sale si preparano ad accogliere i fan del genere estivo per eccellenza. Ecco dunque i film che vi faranno tremare nonostante le alte temperature (ci sono anche due titoli italiani). Hereditary – Le radici del male di Ari Aster (25 luglio) L’esordiente Ari Aster si cimenta con la storia di una famiglia che, dopo la morte dell’anziana Ellen, scopre di aver ereditato un ...

RomAfrica Film Festival : 18-22 luglio alla Casa del Cinema a Roma : Roma – Sarà un Romafrica Film Festival (Raff) nel segno dell’energia e della vitalità che sa esprimere il continente e nel segno di Nelson Mandela quello che si aprirà il 18 luglio a Roma per il quarto anno consecutivo. Proprio all’eroe sudafricano della lotta all’apartheid – che il 18 luglio avrebbe compiuto cento anni – sarà dedicata la giornata di apertura (ospitata al Wegil di Trastevere) con la proiezione del Film Atto di ...

Sky Cinema Anni 90 dal 16 al 31 Luglio i film di un decennio indimenticabile : Dal 2 Luglio il meglio del Cinema Anni 80 e 90 popola il canale 303. Dal 16 al 31 Luglio si passa a Sky Cinema Anni 90, un concentrato di film iconici, tra l’innovazione della computer grafica, thriller memorabili e il nascere di autori come Tarantino e i fratelli Coen, che hanno caratterizzato il decennio e fatto la storia del Cinema. La proposta è variegata: dai titoli indimenticabili come IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI, thriller ...

Tre giorni di Vasco Modena Park – Il Film al Cinema - dal 16 al 18 luglio un anno dopo : tutte le sale aderenti : Un anno dopo il trionfale successo del concerto che è entrato nella storia della musica mondiale per numero di presenze, torna Vasco Modena Park - Il Film al cinema per tre giorni. La "combriccola del Blasco", quella presente a Modena e quella che non c'era, quella che ha assistito al concerto in diretta nei cinema o in televisione su Rai1, potrà rivivere la lunga maratona musicale celebrativa del quarantennale di carriera del rocker di Zocca ...

«Downton Abbey» diventa un film : quando le serie tv sbarcano al Cinema : L’euforia è talmente grande da farci dimenticare per un attimo il rischio più imminente, inesorabile. Può un film essere migliore della serie tv da cui è tratto? Può rendere giustizia a tutte le trame e sottotrame portate avanti nel corso di più stagioni e riassunte, per forza di cose, in due ore di spettacolo? La risposta, in questi casi, è duplice e dipende da caso a caso. Chissà se il film di Downton Abbey, la serie cult della BBC ...

Torna il Cinema all'aperto a Terni - I film in programma all'anfiteatro : Inizio spettacoli ore 21.15. Prezzo biglietti: intero euro 5, ridotto euro 4 , under 26-over 60, . Il programma è disponibile sul sito: https://cinemacielo2.wixsite.com/cielo e su Facebook alla ...

DOWNTON ABBEY - IL FILM/ La serie inglese sbarca al Cinema : sarà un sequel? : E alla fine il FILM di DOWNTON ABBEY ci sarà. La serie inglese sbarca al cinema ma sarà un sequel oppure una storia a sè? Ecco i primi dettagli sul progetto(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:01:00 GMT)

Io c’è - su Sky Cinema in prima tv il film che racconta il miracolo italiano dell’Ionismo : A pochi mesi dall’uscita nelle sale Cinematografiche Sky Cinema presenta IO C’È, il film prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, una produzione Italian International film con Vision Distribution e diretto da Alessandro Aronadio (I peggiori, Due vite per caso), in prima tv lunedì 16 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e disponibile anche on demand. Massimo Alberti (Edoardo Leo, Noi e la Giulia, Perfetti Sconosciuti) è il proprietario del ...

Darkest Minds - il nuovo film di Jennifer Yuh Nelson : al Cinema dal 14 agosto : Arriva al cinema il 14 agosto Darkest Minds, film di genere horror [VIDEO], thriller e fantascienza diretto da Jennifer Yuh Nelson e tratto dalla omonima serie di romanzi dell'autrice Alexandra Bracken. Il film, che ha per protagonisti un gruppo di ragazzi, sembra essere concepito come i romanzi per il cinema di tipo Young Adult, un po' come è stato per la famosa serie Twilight; ciò non toglie che l'incipit porti alla luce argomenti importanti ...