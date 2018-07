Cinecittà World | un agosto pazzesco tra show | attrazioni e tanto divertimento

League of Legends : a Cinecittà World finale italiana di videogame : Roma,, askanews, - Con i suoi oltre 120 milioni di giocatori, League of Legends è il videogioco che ha sdoganato l'esport a livello globale, elevandolo a disciplina sportiva a tutti gli effetti. E ...

Cinecittà World - un fine settimana col botto : in 30mila per ammirare i fuochi d'artificio : ... 30mila persone hanno alzato gli occhi verso il cielo per assistere ai suggestivi spettacoli in gara. I fuochi di tipo tradizionale e piro-musicale, sincronizzati sulla musica delle grandi colonne ...