Cile | 158 indagati tra laici e sacerdoti per abusi sessuali

La procura nazionale Cile na ha indagato 158 membri della Chiesa cattolica, tra vescovi, sacerdoti e laici, accusati di essere autori o complici di abusi sessuali su minori in casi che si estendono per quasi 60 anni. Si tratta di 144 indagini su fatti accaduti tra 1960 e oggi, che coinvolgono 266 vittime, di cui 178 bambini e adolescenti, spiega il procuratore Torres.

