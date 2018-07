Ciclismo | Team Sky | ‘Il Tour chiami solo le squadre francesi’

Clamoroso al Tour de France - espulso Gianni Moscon : duro colpo per il Team Sky - è il primo caso con la Var nel Ciclismo. Adesso il trentino rischia una mazzata dall’Uci : Clamoroso al Tour de France, espulso Gianni Moscon: ecco il motivo Clamoroso episodio dopo la 15ª tappa del Tour de France, prima del giorno di riposo: la giuria della Grand Boucle ha espulso Gianni Moscon, trentino del Team Sky e fedele gregario di Chris Froome e Geraint Thomas. I giudici del Tour de France hanno preso la decisione per la prima volta nella storia del ciclismo utilizzando la Var, che aveva beccato Moscon colpire un ...

Ciclismo – Adesso è ufficiale - la Bahrain Merida ‘beffa’ il team Sky : ingaggiato Williams : La Bahrain Merida ‘ruba’ Stephen Williams al team Sky: il giovanissimo gallese alla corte di Vincenzo Nibali dal prossimo anno Colpo di mercato della Bahrain Merida: mentre la squadra è impegnata al Tour of Austria e al Tour de France, negli uffici si lavora sodo per impreziosire il team. Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata proprio negli ultimi minuti: la Bahrain Merida ha ingaggiato Stephen Williams, che ...

Ciclismo – Giro Rosa : Be Charge nuovo sponsor del team BePink : Be Charge tira la volata con il team BePink al Giro Rosa. Il Gruppo, specializzato nel settore delle infrastrutture per la mobilità elettrica, diventa sponsor della squadra di Ciclismo femminile Al Giro Rosa, in corso di svolgimento lungo alcuni dei più suggestivi tracciati italiani e tra le più prestigiose gare del calendario World Tour femminile, BePink ha al proprio fianco un nuovo sponsor: Be Charge. Be Charge, società del gruppo ...

Ciclismo - Team Bahrain : tra i nuovi ingaggi anche il colpo Caruso : È il Team Bahrain Merida la squadra protagonista di questa fase del ciclomercato. La formazione capitanata da Vincenzo Nibali sta progettando un deciso salto di qualità in vista della stagione 2019. Tra i colpi che il Team manager Brent Copeland ha ormai messo a segno c’è anche quello che porta a Damiano Caruso, il corridore siciliano attualmente alla BMC. Caruso sarà uno dei rinforzi per quella parte di squadra che punta ai grandi giri, ma ...

Ciclismo - il Team Colpack diventerà Continental nel 2019! La formazione italiana farà il salto tra i professionisti : Arriva una buona notizia per il Ciclismo italiano: il Team Colpack nel 2019 diventerà una squadra Continetal. Questo significa che dalla prossima stagione la formazione di Giuseppe Colleoni farà il salto di categoria e dall’attuale livello Under 23 passerà tra i professionisti. Un risultato importante per il nostro movimento, che potrà così avere una squadra in più a rappresentarlo nelle grandi corse e sarà quindi un’ulteriore spinta per far ...

Il Ciclismo a sostegno dell’ambiente : speciale maglia del Team Sky per appoggiare la lotta all’inquinamento plastico degli oceani : Chris Froome, il 33enne campione di ciclismo del Team Sky, fresco vincitore del Giro d’Italia e della Vuelta di Spagna, indosserà una speciale divisa al prossimo Tour de France. Froome e compagni indosseranno delle maglie che sosterranno la campagna Ocean Rescue allo scopo di contribuire a sensibilizzare le persone sulla lotta all’inquinamento degli oceani. Le divise, che presentano un’orca sul retro, sono state create utilizzando esclusivamente ...

Ciclismo : il Team Bianchi Countervail pronto a correre la seconda prova di Coppa del Mondo : Il Team Bianchi Countervail ha intenzione di vincere la seconda prova di Coppa del Mondo ad Albstadt in Germania, in programma in questo fine settimana Doppio impegno per i biker del Team Bianchi Countervail nella seconda prova di Coppa del Mondo ad Albstadt (Germania). Venerdì 18 maggio, dalle 18.15, Nadir Colledani, Marco Aurelio Fontanae Stephane Tempier saranno in azione nella gara maschile di Short Track, che vedrà impegnati quaranta ...

Ciclismo – La UAE Team Emirates cerca rinforzi di spicco : ecco i principali candidati : La UAE Team Emirates ha intenzione di rafforzarsi nella prossima stagione: ecco tutti i ciclisti che potrebbero passare alla squadra di Saronni Dopo gli acquisti di Fabio Aru, Daniel Martin e Alexander Kristoff nella passata stagione, la UAE Team Emirates ha voglia di rinforzarsi ulteriormente. La squadra emiratina ha intenzione di ingaggiare altri ciclisti per essere competitiva nel 2019. Secondo quanto riportato dalla ‘Rosea’ ...