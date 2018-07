Ciani | preoccupato per 8 famiglie sgomberate ex Fiera Roma

romadailynews

(Di martedì 24 luglio 2018)– “Mi sono recato questa mattina sul posto e sono moltoper le ottodall’exdi. Tra loro vi sono 20 minori, 2 disabili adulti e 4 donne in cinta”. E’ quanto dichiara il Consigliere Regionale di Centro Solidale Paolo. “Sembra che lenell’interloquire con il Dipartimento Politiche Sociali del Comune non abbiano ottenuto alcuna proposta alloggiativa alternativa se non quella di dividere le(madri e bambini e padri altrove). Tutti sanno che questa proposta e’ inaccettabile e se non ci sara’ un’alterativa per tutta la famiglia, si troveranno per strada”. “Sarebbe molto grave, anche perche’ e’ un nucleo tranquillo che ha interloquito da tempo positivamente con le amministrazioni. Spero che il Comune trovi delle soluzioni possibili: a- ...