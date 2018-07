Chiesa in Cile | maxi indagine per abusi sessuali

Chiesa Cile - 158 indagati : abusi sessuali : 22.47 La procura nazionale Cilena ha indagato 158 membri della Chiesa cattolica, tra vescovi, sacerdoti e laici, accusati di essere autori o complici di abusi sessuali su minori in casi che si estendono per quasi 60 anni. Si tratta di 144 indagini su fatti accaduti tra 1960 e oggi, che coinvolgono 266 vittime, di cui 178 bambini e adolescenti, spiega il procuratore Torres. "La stragrande maggioranza dei fatti riportati corrisponde a crimini ...

Pedofilia nella Chiesa - cardinale cileno sotto inchiesta : L'arcivescovo Ezzati, originario del Vicentino, è accusato dalla magistratura del Paese sudamericano di aver occultato due vicende di abusi sessuali sui minori. Il procuratore: "Serve l'obbligo di ...

Pedofilia - il Papa rimuove altri due vescovi della Chiesa cilena : Non sembrano avere fine le conseguenze legate allo scandalo che ha travolto la Chiesa cilena. Papa Francesco ha accettato la rinuncia di altri due vescovi. Dopo quelle del vescovo Juan Barros e di altri due prelati, arrivano le dimissioni dei monsignori Alejandro Goic Karmeli e Horacio del Carmen Valenzuela Abarca. Con una differenza.L'intero episcopato del Cile ha rimesso la decisione nelle mani di Bergoglio: adesso sta al pontefice argentino ...

Cosa sappiamo del gigantesco scandalo pedofilia che sta sgretolando la Chiesa in Cile : Lo scandalo pedofilia dentro la chiesa cattolica Cilena non si placa. Gli inquirenti hanno già scoperto almeno 35 vittime di violenze sessuali commesse da sacerdoti e ci sono le prove che le autorità ecclesiastiche, pur sapendo, non hanno rimosso o denunciato i preti abusatori. Un vero e proprio terremoto che scuote tutta la curia Cilena.Continua a leggere

Abusi nella Chiesa cilena : il Papa accetta le dimissioni di tre vescovi : Papa Francesco , nel corso della mattinata di oggi, ha accettato le dimissioni del vescovo cileno Juan Barros . Assieme a quelle del titolare della diocesi di Osorno, Bergoglio ha accettato le ...

Ex suora : “Molestata e abusata da madre superiora”/ La Chiesa cilena chiede scusa a Consuelo Gomez : abusata sessualmente e mentalmente, ridotta in stato di depressione, una ex suora cilena: la Chiesa le ha chiesto ufficialmente scusa, ma non è finita qui(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 11:42:00 GMT)

Scandalo pedofilia nella Chiesa - si dimettono in blocco tutti i vescovi del Cile : E' un giorno storico: non era mai successo che tutti i vescovi di un Paese si dimettessero insieme. In Cile c'è una sollevazione popolare contro il clero. Ha fatto Scandalo soprattutto la nomina da parte di Francesco di un vescovo accusato di aver assistito personalmente a degli abusi senza denunciarli.Continua a leggere