CHICAGO P D 4 Anticipazioni 24 luglio | Voight sospettato | la squadra alla prese con una

CHICAGO P.D. 4/ Anticipazioni 24 luglio : il sergente Hank Voight in preda alla disperazione : Chicago P.D 4, Anticipazioni 24 luglio: la serie torna in onda su Italia 1 con tantissimi colpi di scena. Hank Voight nei guai? Sospettato di aver ucciso l'assassino del figlio.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:12:00 GMT)

CHICAGO MED 2/ Anticipazioni del 27 luglio 2018 : Sarah distrutta dal rimorso per Danny : CHICAGO MED 2, Anticipazioni del 27 luglio 2018, in prima Tv su Italia 1. Reggie Dixon viene portato in ospedale in preda ad una crisi respiratoria; Sarah distrutta dal rimorso per Danny(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 22:50:00 GMT)

La dottoressa Manning nei guai in CHICAGO Med 2 : chi morirà? Anticipazioni 27 luglio : Nuova serata all'insegna della penna di Dick Wolf e delle sue creature su Italia1. Questa volta l'appuntamento è con Chicago Med 2 che continua ad andare avanti con tre episodi alla settimana e già venerdì prossimo saremo ad un passo dal finale di metà stagione e sarà allora che tutti terranno il fiato sospeso. Anche in questi nuovi episodi i guai per i dottori di Chicago Med 2 non mancano e, in particolare, la prossima settimana sarà la ...

CHICAGO Med 2 seconda puntata : trama e anticipazioni 20 luglio : Chicago MED 2 seconda puntata. Tornano su Italia 1 venerdì 20 luglio 2018 le vicende dei medici a quinta stagione della serie tv che racconta le vicende dei dottori del Chicago Medical Center. Ecco di seguito trama e anticipazioni della seconda puntata composta da tre episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Med 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 20 luglio Chicago Med 2×04 Custode di mio ...

CHICAGO Fire 5 prima puntata : trama e anticipazioni 18 luglio : Chicago Fire 5 prima puntata. Arriva su Italia 1 da mercoledì 18 luglio 2018 la quinta stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della prima puntata composta da tre episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago Fire 5 prima puntata: trama e anticipazioni 18 luglio Chicago Fire 5×01 Realtà e ...

Cast e personaggi di CHICAGO Fire 5 su Italia1 dal 18 luglio tra nuovi casi e ricatti : anticipazioni primi episodi : Cast e personaggi di Chicago Fire 5 sono pronti a fare fuoco e fiamme, è il caso di dirlo, nel prime time di Italia1 dove proprio oggi, 18 luglio. Il grande ritorno della serie segna il primo passaggio in chiaro dopo quello su Mediaset Premium di qualche mese fa. Il comandante Boden, i tenenti Casey e Severide e tutti gli altri della squadra torneranno con gli episodi della nuova stagione a cominciare dal triplice episodio di oggi. Questa ...

Cast e personaggi di CHICAGO Med 2 al via su Italia1 tra sentimenti e nuovi casi : anticipazioni 13 e 20 luglio : Cast e personaggi di Chicago Med 2 sono pronti a tornare nel prime time di Italia1 con una nuova stagione della serie spin off di Chicago Fire. L'universo di Dick Wolf continua a crescere e mentre il pubblico attende di vedere la nuova Justice, oggi quello italiano riprenderà il discorso con i nuovi episodi del medical drama della famiglia. Italia1 riporterà tutti nelle corsie del Gaffney Chicago Medical Center grazie a Cast e personaggi di ...