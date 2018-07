“Chiamate il bagnino | aiuto” Si tuffa dal pedalò e muore | sotto gli occhi della ragazza

caffeinamagazine

: @saveriolakadima @ilmanifesto Allora se si sta per affogare bisogna gridare 'aiuto affogo chiamate un bagnino della… - parklaus : @saveriolakadima @ilmanifesto Allora se si sta per affogare bisogna gridare 'aiuto affogo chiamate un bagnino della… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Una giornata di relax e divertimento in spiaggia, per fuggire dall’afa e dal caldo cittadino e godersi un po’ di sole in riva al mare. Accanto a sé la fidanzata, con la quale aveva riso e scherzato come sempre. Poi, all’improvviso, un dramma assurdo che ha visto morire un ragazzo di soli 26 anni in maniera terribile,gliproprio del suo amore. Tutto è successo al lido di Jesolo, nel pomeriggio, dove si trovava il giovane residente a Negrar, in provincia di Verona. A un certo punto la coppia ha deciso di noleggiare un, ha spinto la piccola imbarcazione in acqua e ci è salita sopra. I due si sono allontanati di circa 150 metri dalla riva e qui è andata in scena la tragedia: né lui né lei sapevano infatti nuotare ma il ragazzo ha deciso comunque dirsi, per poi rimanere aggrappato all’imbarcazione, dove si sentiva sicuro. (Continua a ...