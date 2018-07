Chi spende i soldi per gli spettacoli estivi

Bonus di 500 euro per i docenti a risChio : quando conviene spendere l’assegno : I rappresentanti dei lavoratori temono che le somme che non verranno spese dai docenti possano essere prelevate dallo Stato per fare quadrare i conti pubblici.Continua a leggere

SChiaffi e pugni alla Camera : rissa FdI-Lega/ Video - Palagiustizia Bari : Fico sospende la seduta : Schiaffi e pugni alla Camera: rissa FdI-Lega a Montecitorio. Palagiustizia di Bari, clima di alta tensione nel Centrodestra: Fico sospende la seduta, ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Palagiustizia di Bari - volano sChiaffi e pugni a Montecitorio : Fico sospende la seduta : Bagarre nell'Aula della Camera durante l'esame del dl Palagiustizia Bari, dove c'è stato uno scontro fisico tra deputati di Fdi e, pare, della Lega. Sono stati visti volare dei...

Nicaragua - vescovi aggrediti in Chiesa/ Ultime notizie - il Vaticano sospende dialogo col Paese centroamericano : Forze militari e paramilitari aggrediscono fisicamente i vertici della Chiesa del Nicaragua, Paese da tre mesi in rivolta contro la dittatura sandinista(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:37:00 GMT)

Stadio della Roma - il capogruppo M5S Ferrara si autosospende : 'Io sono sereno - Chi ha sbagliato pagherà' : ' Chi ha sbagliato pagherà. Io sono sereno ed estraneo alla vicenda perché non ho nulla da nascondere. Ho fiducia nella magistratura e spero che si faccia chiarezza al più presto. Ho deciso di ...

Stadio Roma - nove arresti. Raggi : 'Chi ha sbagliato pagherà'. Campidoglio pronto a sospendere il progetto LIVE : CRONACA LIVE Ore 10.49 - 'Chi stava lavorando allo Stadio della Roma ed è stato arrestato lo conosco personalmente come una persona perbene e spero possa dimostrare la sua innocenza. C'è ...

Roma - 9 arresti per il nuovo stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi Il Campidoglio sospende il progetto Raggi : Chi ha sbagliato - pagherà Vittorio Sgarbi : avevo avvertito Totti : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...

'La flat tax è iniqua? Chi fattura di più spende di più' - Salvini - : Roma, 6 giu. , askanews, La flat tax è iniqua? 'L'importante è che ci guadaginno tutti', risponde Matteo Salvini, che, intervistato da Giorgio Zanchini su Radio anch'io , Rai1, , spiega: 'Se uno ...

Flat tax - Salvini : “Giusto che Chi guadagna di più paghi meno tasse perché spende e investe di più” : “E’ giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse. perché spende e investe di più”. Il neo ministro dell’Interno Matteo Salvini riconosce che, a regime, il risultato della “Flat tax a due aliquote” prevista dal contratto di governo Lega–M5s sarà favorire chi ha redditi più elevati, come hanno rilevato diversi osservatori. Ma rivendica: “L’importante è che ci guadagnino tutti: se uno fattura di ...

Taranto Professore sospende alunno e viene picChiato dal padre del 'bullo' : Invitando inoltre a placare gli animi e a fermare una escalation di violenza e di bullismo, che in questo caso e, come in altri fatti di cronaca nazionale, vedono addirittura i genitori "spalleggiare"...