Chelsea | Sarri chiude i ponti con De Laurentiis | “non rispondo più a domande su di lui”

La ‘prima volta’ di Sarri sulla panchina del Chelsea è un successo : vittoria contro il Perth Glory per l’ex Napoli : Maurizio Sarri vince la prima sulla panchina del Chelsea, l’amichevole contro il Perth Glory finisce bene per l’allenatore ex Napoli Al via con una vittoria l’avventura al Chelsea di Maurizio Sarri e Jorginho. I ‘Blues’ hanno sconfitto 1-0 in amichevole gli australiani del Perth Glory grazie a una rete di Pedro al 5′. L’ex centrocampista del Napoli in campo per tutto il match. ...

Sarri su De Laurentiis / Il tecnico del Chelsea : "Non parlo più di lui e non voglio calciatori del Napoli" : Sarri su De Laurentiis, il tecnico del Chelsea chiude ogni rapporto con il suo ex Presidente al Napoli ribadendo che non ha volontà di parlare ancora di lui e dei calciatori azzurri.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 21:49:00 GMT)

Napoli - agente Hysaj : “Sarri lo voleva al Chelsea” : “Il futuro di Hysaj? Diciamo che avrebbe potuto seguire Sarri al Chelsea e anche De Laurentiis ha ammesso che il tecnico dei blues voleva 3/4 azzurri, cosa vera. Ora è concentrato sul presente, e con Ancelotti potrà anche proporsi in fase offensiva, mentre con mister Sarri la priorità era la fase difensiva. Rinnovo col Napoli? Sarò a Dimaro anche per questo motivo, ne parleremo e vedremo se c’è volontà da entrambe le ...

Milan - clamoroso : Reina può già dire addio. Sarri lo chiama al Chelsea : Reina PUò GIà dire ADDIO- Secondo quanto riportato dai colleghi di “Premium Sport”, potrebbe esser già giunta al capolinea l’avventura di Reina in maglia rossonera. Come evidenziato dall’emittente televisiva, Pepe Reina sarebbe l’oggetto del desiderio di Sarri. Una nuova e immediata avventura in terra londinese per seguire fedelmente il suo ex tecnico del Napoli. Sarri […] L'articolo Milan, clamoroso: Reina ...

Il Chelsea coccola Sarri : a Stamford Bridge un'area fumatori per l'allenatore italiano : Maurizio Sarri cambia squadra, ma non certo il vizio. Il suo più grande è - come noto - legato al fumo: sigarette, sigarette e ancora sigarette , "Quattro o cinque pacchetti al giorno", aveva rivelato ...

Reina al Chelsea? / Ultime notizie : "Sono solo ipotesi" - ma Sarri va in pressing sul portiere del Milan : Reina al Chelsea? Ultime notizie: "Sono solo ipotesi", ma Maurizio Sarri va in pressing sul portiere del Milan che ha avuto per diversi anni al Napoli come titolare inamovibile.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 23:37:00 GMT)

Chelsea - Zola : 'Sarri è la persona giusta - servirà solo un po' di pazienza' : tornato nella sua Londra, Gianfranco Zola. Con l'avvento di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea, anche Magic Box ha cominciato a lavorare con i Blues, all'interno dello staff tecnico dell'ex ...

Sarri al Chelsea - Zola : "Dategli tempo - sarà un bel matrimonio" : Forse Gianfranco Zola si ricorda come iniziò l'avventura di Maurizio Sarri al Napoli. E cioè con una sola vittoria nelle prime 5 giornate di campionato, nel 2015-16. Ecco perché nell'introdurlo ai ...