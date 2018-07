Chelsea | c’è l’offerta per Reina | il Milan pensa alla plusvalenza

sportfair

: Parallelamente al discorso #Rugani, nel tardo pomeriggio c’è stato un primo contatto diretto tra #Juventus e… - romeoagresti : Parallelamente al discorso #Rugani, nel tardo pomeriggio c’è stato un primo contatto diretto tra #Juventus e… - forumJuventus : ?? Di Marzio: 'La Juve non vuole vendere Rugani, non c'è apertura al Chelsea per il difensore, mentre si inizia a trattare per Higuain' - zazzatweet : A quasi 60 anni si può realizzare il sogno della vita, lo conferma #Sarri. Anni di Serie C, di B, di insistenze, es… -

(Di martedì 24 luglio 2018)in procinto di lasciare ildopo pochi giorni dal suo arrivo in rossonero, una situazione paradossale: ecco l’offerta del, c’è l’offerta per. Maurizio Sarri vuole il suo ex pupillo partenopeo e per averlo è disposto a spendere 5 milioni di euro. Questa la prima offerta del, ilperò ne chiede 10, ma la sensazione è che si possa chiudere attorno ai 7 milioni di euro. Unatotale per i rossoneri che hanno acquistatoa parametro zero. Con la mancata cessione di Donnarumma, il portiere spagnolo sembra essere di troppo e dunque ilpotrebbere di cederlo incassando i proventi del trasferimento.L'articolo, c’è l’offerta per: ilSPORTFAIR.