Cgil e Uil contro Ryanair | vogliono impedirci di scioperare

Pensioni anticipate - Ghiselli e Proietti : le proposte dei sindacati Cgil e Uil : Sui principali media continua a tenere banco l'argomento 'Pensioni anticipate'. Sui social stanno facendo discutere le ultime dichiarazioni di Ghiselli segretario confederale della Cgil e di Proietti segretario confederale della Uil [VIDEO] che si dicono contrari alla quota 100 così come pensata dal Governo, ossia dai 64 anni d’eta', e fanno delle controproposte al Governo. Entrambi hanno espresso la loro amarezza nei confronti dell’esecutivo ...

Cgil-Cisl-Uil ER circa l'accordo sulle Case Famiglia : ... anche perché purtroppo alcune Case Famiglia hanno conquistato gli onori della cronaca a causa degli abusi e dei maltrattamenti che qualche imprenditore senza scrupoli ha perpetuato nei confronti ...

Enti locali - Csa - Cgil - Cisl e Uil : "Comune di Palermo ha bloccato senza motivazione la stabilizzazione dei precari" : ... per evitare possibili danni erariali conseguEnti ai rilievi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Oggi si gioca sulla pelle dei lavoratori a tempo determinato, lasciati nella totale ...

Migranti : Palermo - Cgil Cisl e Uil a sostegno di 'Indossiamo una maglietta rossa' : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - Anche a Palermo Cgil, Cisl e Uil aderiscono all’iniziativa 'Indossiamo una maglietta rossa per un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà' promossa da Libera, Gruppo Abele, Arci e Anpi. I tre sindacati invitano i propri iscritti a indossare, sabato 7 lug

Luigi Di Maio sembra aver cambiato idea sui SINDACATI. Cgil, Cisl e Uil, invece, paiono voler guardare al passato quando si parla di contratti di lavoro.

CCNL leader : regolari solo quelli firmati Cgil - Cisl e Uil : L’Ispettorato nazionale del lavoro conferma l’assoluta centralità dei CCNL leader, affermando che sono dunque regolari solo quelli firmati da Cgil, Cisl e Uil. La notizia arriva per mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul proprio portale telematico, affermando che è in corso su tutto il territorio nazionale una forte azione di contrasto al fenomeno del dumping contrattuale. I contratti collettivi incriminati riguardano in particolar modo ...

"L'Umbria riparte dall'interno". A Orvieto l'iniziativa di Cgil - Cisl e Uil : "Le aree interne come motore di sviluppo per l'Umbria". Sarà questo il tema al centro dell'iniziativa promossa da Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria per giovedì 28 giugno , ad Orvieto, al Palazzo dei Sette ...

Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sul Governo e Quota 100: Di Maio, "finanziarla con taglio vitalizi e Pensioni d'oro". Usb attacca Inps e l'esecutivo

RIFORMA PENSIONI 2018/ Le richieste di Cgil e Uil per il Governo Conte (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 giugno. Le richieste di Cgil e Uil per il Governo Conte. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Il Governo Conte intende mettere in agenda anche una RIFORMA delle PENSIONI, come ha ribadito il ministro del Lavoro Di Maio. Secondo Ivan Pedretti, però, su questo tema “bisogna assolutamente evitare di fare pasticci. Non servono proclami ma serve serietà. Al nuovo Governo dico che se ...

Stima a Mattarella da Cgil - Cisl e Uil : 23.25 I leader Cgil, Cisl e Uil, Camusso, Furlan e Barbagallo, scrivono a Mattarella per esprimere la loro "Stima e rispetto" e la "viva preoccupazione per il perdurare di una crisi politica e istituzionale che ha pochi precedenti nella storia della nostra Repubblica". Ribadiamo con forza "il nostro impegno a difesa della Costituzione che fissa con chiarezza ruolo e prerogative del presidente della Repubblica e delle istituzioni democratiche", ...

Leader di Cgil-Cisl-Uil esprimono stima a Mattarella : "Ci permettiamo, inoltre, - aggiungono - di sottolineare l'urgenza di decisioni rapide per l'economia e il lavoro. C'è un paese reale che ancora soffre per le conseguenze della crisi economica degli ...

Infortuni : Cgil - Cisl e Uil Veneto - basta morti sul lavoro - sabato manifestazione a Padova : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – basta con i morti sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil del Veneto manifesteranno sabato 26 a Padova per la sicurezza e la tutela della salute. Concentramento in Piazzale della Stazione alle ore 9.00 da dove partirà il corteo alle ore 9.30 con arrivo in Piazza Garibaldi dove si terranno i comizi dei Segretari generali di Cgil Cisl Uil del Veneto, Christian Ferrari, Gianfranco Refosco, Gerardo Colamarco. Accanto a ...

