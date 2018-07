Centro Studi Danza | altri due allievi avviati alla formazione professionale

Ethesia - Centro Italiano di studi di Peneumologia Geratrica : nuovi studi presentati a Milano : In Italia, le malattie respiratorie, dopo le malattie cardiovascolari e quelle neoplastiche, rappresentano la terza causa di morte e si prevede che, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione, la prevalenza di tali patologie sia destinata ad aumentare. La loro incidenza e prevalenza è notevole soprattutto dopo i 65 anni e, in particolare, tra le malattie respiratorie la Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) ha un posto ...

Sdl Centrostudi - rinviati a giudizio per truffa aggravata i fondatori. Cliente raggirata per farle fare causa a una banca : Per anni hanno accusato le banche di vessare i clienti con tassi usurari. Ma ora sul banco degli imputati per truffa aggravata ci sono loro, Serafino Di Loreto e Stefano Pigolotti, soci fondatori di Sdl Centrostudi, società bresciana che ha agganciato migliaia di imprenditori e semplici cittadini grazie a una vasta rete commerciale a struttura piramidale. E li ha convinti a fare causa contro gli istituti di credito sulla base di perizie vendute ...