“Centinaia di morti e dispersi” Il bilancio dell’ultimo disastro è già drammatico

(Di martedì 24 luglio 2018) Centinaia di dispersi e un numero ancora imprecisato diper il crollo di una diga. I video girati sul luogo delmostrano case sott’acqua fino al tetto e decine di persone tratte in salvo da soccorritori in barca. Le autorità provinciali hanno esortato il governo centrale a utilizzare tutte le agenzie statali per fornire aiuti di emergenza come cibo, acqua, vestiti e medicine. Succede a Xepian-Xe Nam Noy nel sud est del Laos. Lo riferiscono i media ufficiali del Paese, secondo quanto riporta la Bbc.Il crollo della diga, che si trova nella provincia di Attapeu, ha causato l’inondazione di sei villaggi. “Molte vite umane” sono andate perse e “diverse centinaia di persone disperse”, ha riferito la Laos News Agency.A seguito delle inondazioni oltre 6.600 persone hanno perso le loro abitazioni. Le ragioni del crollo della diga non sono al ...