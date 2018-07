Cede una diga in Laos | si temono centinaia di morti

Laos : Cede una diga - inondati 6 villaggi : centinaia dispersi e numerosi morti : centinaia di persone risultano disperse in seguito al cedimento ieri sera di una diga a Laos: lo riporta la Bbc online, che cita l'agenzia stampa statale del Paese. La sciagura, avvenuta nella ...

Ondata di caldo senza preCedenti in Giappone : 65 morti in una settimana : Un’Ondata di caldo senza precedenti è in atto in Giappone: le alte temperature hanno provocato la morte di almeno 65 persone in una settimana, e 22.647 sono ricoverate in ospedale. Il bilancio aggiornato è stato diffuso dalle autorità: in totale, a luglio sono morte 80 persone e oltre 35mila sono state le persone ricoverate. Tra le vittime si conta un bimbo di 6 anni, deceduto durante una gita scolastica. L’agenzia meteorologica ...

Vedano al Lambro : Cede l'asfalto - camion in una voragine in via Fermi : Un camion con rimorchio è finito in una voragine che si è aperta in via Fermi a Vedano al Lambro nel tardo pomeriggio di lunedì 23 luglio. La buca è stata provocata probabilmente dalla rottura di un ...

Tutto può sucCedere 3 - settima puntata : una seconda occasione : Anticipazioni Tutto può succedere 3, settima puntata: il terzo incomodo Tutto può succedere 3, la fiction ispirata alla serie americana Parenthood, è molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica. Le anticipazioni della settima puntata di Tutto può succedere 3 annunciano tanti colpi di scena. Alessandro ha convinto Cristina a farsi visitare da un altro medico. Ha scoperto così di essere affetta da polimiosite, una malattia che può ...

F1 – Nessuna sanzione per Hamilton - la rivelazione di Whiting : “il preCedente di Raikkonen? Ecco la verità” : Il direttore di gara è intervenuto per spiegare cosa abbia spinto i commissari a non prendere alcuna decisione nei confronti di Hamilton Un’ora e mezza per decidere, tanto è trascorso dalla convocazione di Hamilton fino alla decisione finale. I commissari di gara hanno voluto vederci chiaro sul comportamento di Hamilton, colpevole di aver attraversato la linea che delimita la pit-lane dalla pista. Photo4/LaPresse Un’infrazione ...

Piogge torrenziali a Varese : l'asfalto Cede - in centro si apre una voragine : ll manto stradale eroso dal torrente Vallonte che scorre sotto la zona del mercato cittadino, ingrossato dal nubifragio

Maltempo Varese : asfalto Cede in centro - si apre una voragine : Una voragine, profonda circa quattro metri, si è aperta nel centro di Varese, in piazzale Kennedy. L’asfalto è sprofondato all’improvviso, questa mattina, forse anche a causa delle piogge battenti della scorsa notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e al momento il personale dell’ufficio tecnico comunale sta effettuando le verifiche unitamente ai pompieri. L'articolo Maltempo Varese: ...

F1 – Bottas fa pretattica dopo le FP2 di Hockenheim : “MerCedes ancora non perfetta. Favorita? Nessuna! E sulle Red Bull…” : Nessuna favorita ad Hockenheim, Valtteri Bottas fa pretattica in vista del weekend tedesco: il pilota Mercedes analizza la situazione della sua monoposto dopo le FP2 del venerdì Fresco di nuovo contratto con la Mercedes, Valtteri Bottas sembra davvero carico in vista del weekend di Hockenheim. Le FP2 sorridono alle monoposto della scuderia tedesca che si piazzano dietro la Red Bull di Verstappen. Il pilota finlandese, 3° nella seconda ...

F1 - la rivelazione di Hamilton dopo il rinnovo con la MerCedes : “una squadra mi ha cercato…” : Il pilota della Mercedes ha reso noto di avere avuto un’offerta da parte di un altro team di Formula 1, senza però svelare quale Lewis Hamilton ha ricevuto un’altra offerta durante la trattativa per il rinnovo con la Mercedes, a rivelarlo è lo stesso pilota britannico dopo l’ufficialità del suo prolungamento con la scuderia campione del mondo. Photo4 / LaPresse Non è difficile immaginare da dove possa essere partita la ...

Gossip U&D/ Marta Pasqualato si conCede una vacanza : prima tappa Sicilia : E' tempo di vacanze per gran parte dei personaggi Vip di Uomini e donne. Protagonista della notizia in questione è l'ex corteggiatrice del trono classico [VIDEO] [VIDEO], Marta Pasqualato. La ragazza, che ricordiamo essere stata la 'non-scelta' dell'ex tronista Nicolo Brigante, ha annunciato pubblicamente le mete della sua prossima vacanza. prima sosta per la Paqualato: la Sicilia. Come ben sappiamo, la Sicilia è la citta' natale e il luogo in ...

“Mio figlio morto a 18 anni e mi trattate così”. Caterina - il dolore di una madre italiana. Difficile non essere dalla sua parte : cosa sta sucCedendo : Aveva appena 18 anni Giuseppe Parrettasi, quando, a gennaio scorso, si è fatto scudo morendo innocentemente per mano del pregiudicato 56enne, Salvatore Gerace, arrestato più volte in passato per spaccio di droga, detenzione di armi illegali e rapina. Ha salvato la sua famiglia, la vita di sua madre e quella dei sui fratelli. Ora però è Caterina Villirillo, la madre del 18enne ha parlare. La donna ha scritto una lettera aperta in cui ...

F1 – Hamilton rinnova con MerCedes - Lewis pazzo di gioia : “è stata solo una formalità” : Le parole di Lewis Hamilton dopo l’annuncio del rinnovo di contratto con la Mercedes alla vigilia del Gp di Germania E’ finalmente arrivata il tanto chiacchierato rinnovo di Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes continuerà a far parte del Team di Brackley fino al 2020, continuando così un rapporto solido, forte e vincente. Felicissimo e soddisfatto di poter lavorare ancora col suo gruppo in Mercedes, Hamilton ha ammesso ...

Milano - tassista abusivo violenta una cliente 20enne : arrestato|I preCedenti : È accaduto la notte del 16 giugno. La ragazza uscita dal locale si è recata al chiosco dei panini. L’uomo ha 61 anni di origine egiziana ha approfittato dello stato di ubriachezza della giovane in un parcheggio non distante dalla casa della vittima

F1 - i preCedenti di Sebastian Vettel nel GP di Germania. Una sola vittoria - ma al Nurburgring : Sebastian Vettel difenderà la leadership nel Mondiale di F1 nel GP di Germania. L’appuntamento di casa per la Mercedes, costretta a vincere, ma anche per Seb, i cui precedenti qui non sono così positivi, perché il bottino parla di una sola vittoria in otto gare, e per di più su un altro circuito. Un successo che Seb si è dovuto conquistare sudando, perché ci sono voluti diversi anni per sfatare quello che somigliava a un vero e proprio ...