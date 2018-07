“C’è l’erede” Bye bye Ilaria D’Amico È ufficiale | chi prende il suo posto

caffeinamagazine

(Di martedì 24 luglio 2018) Quindici anni. Tanto è durata l’esperienza diD’Amico a Sky Calcio Show, il programma dedicato alla serie A con cui la bella giornalista sportiva e compagna di Gianluigi Buffon entrava nelle case degli italiani la domenica pomeriggio. Un programma cheha contribuito a far crescere e che ora, come annunciato tempo fa, si dice pronta a lasciare. Lascia la domenica pomeriggio, sì, ma non il calcio e la rete. Ora che Sky ha i diritti, infatti, la D’Amico è infatti pronta a diventare il volto della Champions League per il triennio 2018-2021. Sarà lei a commentare in studio gli incontri di Champions: al suo fianco ci sarà Alessandro Costacurta e ogni sera un campione come ospite, da Alessandro Del Piero a Gianluca Vialli passando per Fabio Capello. Diventerà dunque la padrona di casa delle serate europee. Ma chirà il suoal timone di Sky ...