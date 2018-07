Caso Chievo | nuovo comunicato ufficiale del Crotone

calcioweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Sono ore di attesa per la sentenza sulche rischia la retrocessione in Serie B. Nel frattempodelche spera nel ripescaggio: “Il Football Clubattende con fiducia la decisione che il Tribunale Federale della FIGC emetterà nelle prossime ore ribadendo nell’organo giurisdizionale la massima fiducia. Le questioni sollevate in difesa delnon presentano aspetti di perplessità, soprattutto quelle che coinvolgono l’asserita violazione delle regole procedurali. Sarebbe davvero incredibile e singolare se, a fronte di fatti d’inusitata gravità da parte di una società già in passato “graziata” attraverso l’istituto del patteggiamento, il tutto dovesse finire nel nulla in ragione di una leggerezza della Procura Federale e, dunque, di una poco accorta gestione di un’indagine densa d’implicazioni di entità davvero assai rilevanti. La società ...