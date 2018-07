Casaleggio | la profezia | «Parlamento inutile | sparirà nel giro di 15 | massimo 20 anni»

leggo

(Di martedì 24 luglio 2018) La democrazia rappresentativa? Una cosa superata. Il? Presto sarà un'anticaglia. Parola di Davide. Intervistato da Mario Giordano sul quotidiano La Verità il patron dellaAssociati ha illustrato la sua visione del futuro della politica. Saremmo davanti ad un vero e proprio tsunami che travolgerà tutto. Secondo il figlio del guru del M5S la Rete è il grande motore del cambiamento che renderà obsoleta la democrazia per come la conosciamo oggi. La democrazia rappresentativa sarà soppiantata dalla democrazia diretta grazie alla quale la partecipazione dei cittadini nelle decisioni che oggi prendono i nostri politici sarà reale, fattiva, e non più delegata.Piano piano, spiega Davide, neldi 15-20non ci sarà neanche più bisogno del. Basterà una piattaforma tecnologica sulla quale ogni cittadino potrà esprimere il proprio parere, votando online, un po' come succede oggi nel Movimento Cinque Stelle grazie alla piattaforma Rousseau. Soppiantare la democrazia parlamentare con quella diretta, un vecchio pallino del movimento.Ovviamente le affermazioni diJr hanno scatenato numerose polemiche. Se il VicePremier Luigi Di Maio ne sostiene apertamente la visione, «di solito ici prendono sempre quando parlano di futuro», l'opposizione reagisce rabbiosa, chiamando in causa il Roberto Fico.