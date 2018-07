Casaleggio Junior | il profeta della democrazia diretta

romadailynews

(Di martedì 24 luglio 2018) Non passa giorno senza che qualche grillino se ne esca con dichiarazioni lunari: il superministro Di Maio è uno specialista, ma adesso scopriamo che esiste un velista ecologista, un certo Mura, molto famoso nell’ambiente velico pare, che sostiene di poter fare il parlamentare dalla sua barca e, bontà sua, di riservare un giorno a settimana alla Commissione Trasporti. Gli fa ecoche ha già deciso che internet soppianterà il Parlamento e che larappresentativa verrà spazzata via da quella, magari via wi fi, magari con un bel chip in radiofrequenza impiantato nella nuca delle masse, proprio come si vede in qualche film di fantascienza distopica o come accade in quelle società americane che hanno sostituito il cartellino con una etichetta RFID sotto la pelle degli sfortunati dipendenti. Insomma, la consolidata tradizione grillina delle sparate (che ...