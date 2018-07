Casaleggio | il Parlamento inutile e i cittadini declassati a clienti

Casaleggio e la fine del Parlamento : stop di Fico : Roberto Fico contro Davide Casaleggio e la sua profezia sulla fine del Parlamento. Ieri il figlio di Gianroberto, guru e fondatore del M5s con Beppe Grillo, aveva vaticinato dell’imminente fine dei modelli di rappresentanza novecenteschi, considerati ormai vecchi e inadeguati, grazie alla rete che tutto può e che a tutto può sostituirsi secondo il presidente dell’Associazione Rousseau. M5S, ...

Casaleggio - la profezia : «Parlamento inutile - sparirà nel giro di 15 - massimo 20 anni» : La democrazia rappresentativa? Una cosa superata. Il Parlamento? Presto sarà un'anticaglia. Parola di Davide Casaleggio. Intervistato da Mario Giordano sul quotidiano La Verità il patron della Casaleggio Associati ha illustrato la sua visione del futuro della politica. Saremmo davanti ad un vero e proprio tsunami che travolgerà tutto. Secondo il figlio del guru del M5S la Rete è il grande motore del cambiamento che renderà obsoleta la democrazia ...

M5S - Casaleggio : "Il Parlamento potrebbe non servire più" : 15.30 - Le parole di Davide Casaleggio hanno fatto storcere qualche naso tra i politici che in Parlamento ci siedono anche oggi e che non sono affatto d'accordo con le previsione fatta nell'intervista pubblicata stamattina.Tra le fila del Partito Democratico è emerso Filippo Sensi, che ha affidato a Twitter il proprio pensiero e ha chiamato in causa il Presidente della Camera Roberto Fico:Non dispiacerebbe sul superamento del Parlamento e ...

Casaleggio vaticina la fine del Parlamento - 5 Stelle tra silenzi imbarazzati e frasi di circostanza : La delicatezza della vicenda è tutta nel numero di reazioni e di commenti che arrivano da sponda M5S. Se dalle opposizioni non si contano gli attacchi nei confronti di Davide Casaleggio, presidente di Rousseau, per la sua intervista a La Verità in cui vaticina, in un futuro neanche troppo lontano ("qualche lustro"), l'inutilità del Parlamento, sul fronte grillino sono solo due gli esponenti a farsi avanti. E sono coloro ...

Giovanni Maria Flick : "Preoccupato per le parole di Casaleggio. Dopo il Parlamento supereremo anche la Costituzione?" : "Casaleggio mi lascia un po' perplesso". Parla da "uomo di legge e soprattutto di Costituzione" il presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick per dare una valutazione complessiva dell'intervista di Davide Casaleggio a La Verità in cui si preconizza, superata la democrazia rappresentativa, pur "tra qualche lustro" anche il superamento del Parlamento."Sono perplesso", continua Flick, "perché non ci trovo nessuna traccia ...

Casaleggio shock : «In futuro il Parlamento non servirà più» : Il figlio del fondatore del M5S ha parlato dei grandi cambiamenti sociali «che possono avvenire solo coinvolgendo tutti attraverso la partecipazione in prima persona e non per delega». E ha sottolineato che «non servono baroni dell’intellighenzia che ci dicono cosa fare»...