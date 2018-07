Casaleggio e il dibattito sulla democrazia rappresentativa

huffingtonpost

(Di martedì 24 luglio 2018) In una lunga intervista a "La Verità" Davidedice, tra l'altro, che "il superamento dellaè inevitabile", grazie allo sviluppo della rete e delle tecnologie e che, immaginando una eventuale riforma dello Stato, "il Parlamento ci sarebbe e ci sarebbe con il suo primitivo e più alto compito: garantire che il volere dei cittadini venga tradotto in atti concreti e coerenti. Tra qualche lustro è possibile che non sarà più necessario nemmeno in questa forma".Da qui si sono levati sospiri, pianti ed alti lai, a difesa del Parlamento, che sarebbe in pericolo, pure da parte di molti che non ne hanno dimostrato per anni alcun rispetto. Ma, venendo al merito delle affermazioni, per quello che è il loro contenuto, in parte certamente non condivisibile, queste hanno il pregio di riportare l'attenzione...