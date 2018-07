“Cara | dove sei?” Dramma in spiaggia | non trova più la moglie | poi la macabra scoperta

caffeinamagazine

: @LauraPausini Dove l'ignoranza parla l'intelligenza rimane zitta! Evidentemente cara @LauraPausini brucia il fatto… - Pameluccia2 : @LauraPausini Dove l'ignoranza parla l'intelligenza rimane zitta! Evidentemente cara @LauraPausini brucia il fatto… - Paolo67709206 : @BarbaraBennici @fabiettoilgobbo @matteosalvinimi ??????????Devo dire che comincio ad apprezzare la tua originalità lett… - _felisiahale : RT @ciadato: Cara @juventusfc e caro @andagn, #Caldara sta bene dove sta... E #Bonucci pure. Grazie. -

(Di martedì 24 luglio 2018) “sei?”, questo ha urlato poco prima di fare una terribile. Tragedia nella mattinata di martedì lungo le coste friulane. Una turista in vacanza col marito ha perso la vita dopo essere annegata nelle acque antistanti le spiagge di Grado, località balneare nell’ex provincia di Gorizia. La vittima è una donna di 71 anni di origine tedesca rita ormai esanime in mare. Ilsi è consumato in pochi minuti intorno alle 9.30, sotto gli occhi del marito. Come racconta il quotidiano il Gazzettino, infatti, la donna stava nuotando tranquillamente accanto al consorte a pochi metri da riva quando è improvvisamente sparita alla vista dell’uomo. Quando si è accorto dell’ assenza della, il villeggiante tedesco istintivamente si è girato intorno per cercarla ma poco dopo ha scoperto con orrore che la 71enne galleggiava poco sotto il pelo ...