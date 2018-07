Caporalato | 3 arresti e sequestro milionario in provincia di Bari

Caporalato a Trapani - pane duro e acqua a immigrati : 2 arresti/ Ultime notizie : si facevano chiamare “padrone” : Caporalato a Trapani: arrestati due agricoltori, padre e figlio: immigrati reclutati per lavorare nei campi per 3 euro all'ora e trattati come schiavi.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Caporalato A RAGUSA - TRATTA DI ROMENI : 5 ARRESTI/ Video - intercettazioni choc : "Vi sistemo io - schiavi!" : CAPORALATO a RAGUSA, TRATTA di ROMENI: lavoro nero e prostituzione. Video, cinque persone finite in manette in Sicilia per aver sfruttato in maniera selvaggia 13 persone, anche minori(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:21:00 GMT)

Caporalato - maxi operazione polizia su 82 aziende italiane : 3 arresti - : Controlli a tappeto organizzati dall'Europol hanno coinvolto 615 persone e imprese in tutta la penisola. A Ragusa braccianti costretti a vivere in condizioni igieniche precarie e pagati 3 euro all'ora

