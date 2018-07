Canottaggio | la Coppa del Mondo sbarca a Sabaudia! Grande novità nel Lazio dal 2020

Canottaggio : due tappe di Coppa del Mondo nel 2020 in Italia. La novità di Sabaudia : Una notizia che scuote il Mondo del Canottaggio italiano. Come si apprende dalla testata “Prealpina” due delle tre prove di Coppa del Mondo nel 2020 si terranno in Italia. Oltre al round di Varese, già noto da tempo presso il bacino ai piedi del Sacro Monte, vi sarà anche quello di Sabaudia. Un riconoscimento importante per la Federazione guidata da Giuseppe Abbagnale. Per quanto concerne le date, nella competizione in provincia di ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : i verdetti dell’ultimo test prima di Europei e Mondiali : Cala il sipario sulla Coppa del Mondo di Canottaggio: a livello senior, in questa stagione, restano da disputarsi Europei e Mondiali. L’Italia ha quasi completamente ignorato il circuito maggiore, saltando sia la tappa di Duisburg che quella di Lucerna, scendendo in acqua, in pratica, soltanto a Linz, che il prossimo anno ospiterà i Mondiali senior. La Germania, che ha preso parte a tutte e tre le tappe, ha vinto la classifica per nazioni, ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : i risultati delle finali delle specialità olimpiche : A Lucerna, in Svizzera, oggi si sono disputate le finali delle specialità olimpiche della Coppa del Mondo di Canottaggio. L’Italia è assente, avendo preferito concentrarsi sugli Europei di inizio agosto. Di seguito tutti i podi delle 14 gare. Si chiude così il circuito maggiore per la stagione 2018. Due senza senior femminile 1 Nuova Zelanda 7’07″20 2 Canada 7’07″63 3 USA 2 7’17″69 Due senza senior ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : i risultati delle finali delle specialità non olimpiche : A Lucerna, in Svizzera, oggi si sono disputate le finali delle specialità non olimpiche della Coppa del Mondo di Canottaggio. L’Italia è assente, avendo preferito concentrarsi sugli Europei di inizio agosto. Quattro le specialità andate in scena: il singolo pesi leggeri, maschile e femminile, ed il quattro di coppia pesi leggeri, maschile e femminile. Nel singolo pesi leggeri femminile vittoria della Germania in 7’39″21 davanti ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : l’Italia non va in Svizzera e si concentra sugli Europei : L’Italia salterà anche la terza ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: dopo Duisburg, anche a Lucerna non ci saranno equipaggi azzurri al via. Una scelta tecnica per concentrarsi sugli Europei in programma a Glasgow tra il 2 ed il 5 agosto. Eppure in Svizzera non mancheranno nomi importanti, in quanto molte nazionali useranno l’appuntamento quale selezione per Mondiali senior o under 23, dunque ci sarà comunque da ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : la barca dei Cavalieri delle Acque torna a vincere : Finalmente a Linz, sullo stesso bacino che il prossimo anno ospiterà i Mondiali, la Coppa del Mondo di Canottaggio ha visto per l’Italia una vittoria che mancava da anni: la barca dei Cavalieri delle Acque è tornata a competere ad alti livelli in campo internazionale. La scelta del DT Francesco Cattaneo e, soprattutto di Filippo Mondelli e Luca Rambaldi di scendere dal doppio per salire sul quattro di coppia è stata subito premiata. Gli ...

Canottaggio – Coppa del Mondo : nove medaglie per l’Italia a Linz : Canottaggio. nove medaglie per l’Italremo in Coppa del Mondo a Linz Giornata straordinaria per l’Italia del remo che oggi ha incassato quattro medaglie in altrettante barche olimpiche (3 ori: quattro di coppia senior maschile, doppio pesi leggeri maschile e femminile; 1 argento: due senza senior femminile). medaglie che, aggiunte alle 5 vinte ieri (1 oro: quattro di coppia pesi leggeri maschile; 1 argento: quattro con PR3 pararowing: ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : ITALIA SONTUOSA! Dominio del 4 di coppia - trionfano anche Rodini-Cesarini e Oppo-Ruta! 4 podi complessivi nelle specialità olimpiche! : A Linz, in Austria, si è conclusa la seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: nel bacino dove il prossimo anno si terranno i Mondiali, che assegneranno i primi pass olimpici per Tokyo 2020, oggi si sono disputate le finali delle 14 specialità olimpiche, con l’ITALIA che ha mietuto successi. Nel quattro di coppia senior maschile Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili hanno vinto in 5’40″28 ...

Canottaggio – 5 medaglie azzurre in Coppa del Mondo : Canottaggio. Italremo sugli scudi in Coppa del Mondo: cinque medaglie nelle specialità non olimpiche e paralimpiche L’Italia del remo chiude la prima giornata di finali vincendo 5 medaglie (1 oro, 1 argento, 3 bronzo) nelle specialità non olimpiche e paralimpiche. Alle medaglie vanno aggiunte anche le 8 barche olimpiche che hanno raggiunto la finale attraverso semifinali e recuperi odierni: doppio, quattro di coppia e otto senior maschile; ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : vittoria per il quattro di coppia pesi leggeri maschile - cinque podi in tutto per l’Italia : Nella sessione pomeridiana della seconda giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio sono andate in scena le Finali A delle specialità non olimpiche e del paraCanottaggio. Per l’Italia la vittoria del quattro di coppia pesi leggeri maschile, un secondo e tre terzi posti. SPECIALITA’ NON OLIMPICHE Nel quattro di coppia pesi leggeri maschile Matteo Mulas, Andrea Micheletti, Catello Amarante e Paolo Di ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : buona Italia nella seconda giornata - Battisti-Venier e quattro senza in Finale : La seconda giornata di gare riserva buoni risultati alla truppa azzurra impegnata nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio a Linz: in Austria si sono svolte semifinali e ripescaggi, nonché alcune finali per le posizioni di rincalzo. Oggi pomeriggio le finali delle specialità non olimpiche e del paraCanottaggio. Andiamo a scoprire i risultati della sessione mattutina. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel due senza senior maschile Salvatore ...

Canottaggio – Coppa del Mondo : l’Italremo verso le finali : Canottaggio. In Coppa del Mondo l’Italremo avanza compatto verso le finali Al termine della prima giornata di Coppa del Mondo di Linz (Austria) lo squadrone azzurro perde solo due barche (il singolo e il due senza senior maschile), mentre ne ha già piazzate in finale diretta 5: una pesi leggeri (quattro di coppia maschile) e 4 Pararowing (singolo PR1 femminile, quattro con PR3 misto, singolo PR2 maschile, due senza PR3 maschile). 13 ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : doppio pesi leggeri in semifinale - due senza e singolo maschile eliminati : Terminata la sessione pomeridiana della prima giornata di gare della Coppa del Mondo di Canottaggio a Linz (Austria). Tra ripescaggi e quarti, passano in semifinale altri due equipaggi, mentre altrettanti vengono eliminati. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati della sessione pomeridiana. Nel doppio pesi leggeri l’Italia approda in semifinale sia al maschile che al femminile. La coppia formata da Alfonso Scalzone e Gabriel Soares ha vinto ...