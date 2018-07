Cancro al colon | il secondo tumore più diffuso | da cosa si riconosce | chi colpisce | come

La gestione del Cancro del colon-retto complicato : Un gruppo di esperti italiani e britannici ha passato in rassegna gli approcci impiegati per la gestione in urgenza di quadri complicati di cancro del colon-retto. L’analisi della casistica non ha indicato vantaggi di una soluzione rispetto alle altre, quindi si dovrà personalizzare l’approccio caso per caso. Tebala e colleghi hanno analizzato i dati relativi a 131 casi di cancro del colon-retto gestiti in urgenza per sopraggiunte complicanze, ...

Chirurgia : su 30mila interventi di Cancro al colon - solo il 35% in laparoscopia : Su circa 30mila interventi chirurgici per tumore maligno al colon, solo il 35% viene realizzato con tecniche mini invasive che comportano notevoli vantaggi per il paziente e il Servizio sanitario nazionale. Partendo da questi dati del Programma nazionale esiti (Pne) dell’Agenas, l’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) in collaborazione con Johnson & Johnson Medical Spa ha presentato oggi a Roma la prima Academy di ...

Aggiornamenti sul trattamento farmacologico del Cancro del colon retto : I tumori del colon retto sono tra le neoplasie più frequenti: ogni anno in Italia si stimano 52.000 nuovi casi [1]. Negli ultimi decenni l’integrazione delle migliori metodiche diagnostiche precoci (campagne di screening in molte regioni italiane), di indagini diagnostiche sempre più sensibili, di approcci chirurgici sempre meno invasivi (laparoscopia), di tecniche radioterapiche sempre più precise con sempre più approfondite conoscenze ...

Cancro al colon - la vitamina D funziona come uno scudo : La vitamina D funziona come uno scudo contro il Cancro al colon. A svelarlo un nuovo studio internazionale, secondo cui questa sostanza potrebbe aiutarci a prevenire uno dei tumori più diffusi in Italia. Gli scienziati hanno sempre riconosciuto un ruolo importante alla vitamina D, ma la conferma dei suoi benefici arriva da una ricerca condotta da ricercatori americani, asiatici ed europei, pubblicata sul Journal of the National Cancer Institute. ...

Segni e sintomi del Cancro del colon e del retto : che cosa riferire al medico per una diagnosi precoce : Negli stadi iniziali, il carcinoma del colon-retto spesso è asintomatico. Ecco perchè è utile seguire le indicazioni e le prescrizioni del proprio medico anche in termini di prevenzione. Una diagnosi precoce, anche in assenza di sintomi, porta a una terapia più efficace, e quindi a maggiori probabilità di guarigione. Per questo è comunque importante partecipare ai programmi di screening del tumore del colon-retto con la ricerca del sangue ...