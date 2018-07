Campionati del mondo di scherma – Impresa per Foconi | Alessio è d’oro nel fioretto

Tiro a segno - il Poligono di Bologna ospiterà l’edizione 2018 della Finale dei Campionati Italiani - Seniores - Juniores e Para : Presso il Poligono di Bologna si svolgeranno le finali dei Campionati Italiani, Seniores, Juniores e Para di Tiro a segno Dal 25 al 29 luglio 2018 il Poligono di Bologna ospiterà l’edizione 2018 della Finale dei Campionati Italiani, Seniores, Juniores e Para. Saranno presenti circa 1370 tiratori e tiratrici per un totale di 2168 prestazioni. In questa edizione la Regione più rappresentata sarà la Lombardia con 170 tiratori seguita da ...

Scherma – Campionati del Mondo : l’Italia centra l’en plein - tutti gli azzurri qualificati per il main draw : tutti gli atleti azzurri in gara hanno staccato il pass per il tabellone principale al termine della tre giorni di qualificazioni L’Italia festeggia l’en plein. tutti gli azzurri infatti conquistano la qualificazione al tabellone principale delle rispettive gare. E’ questo l’esito delle prime tre giornate di gara ai Campionati del Mondo Wuxi 2018, dedicate alle fasi preliminari. L’ultima italiana a conquistare ...

Vela – Campionati del Mondo Giovanili : azzurri nei primi dieci : 2018 Youth Sailing World Championship: equipaggi azzurri sempre nei primi dieci a due giornate dal termine delle regate Delle nove classi in gara a Corpus Christi in Texas per i 48esimi Campionati del Mondo di Vela Giovanile, di sei si stanno già delineando i potenziali podi a due giorni dal termine, ma per tre classi tutto è ancora possibile, ed una di queste è proprio l’RS:X della nostra Giorgia Speciale (SEF Stamura). Giorgia deve ...

Scherma – Campionati del Mondo 2018 - si accendono i riflettori a Wuxi : ecco tutti gli azzurri in gara : Prendono il via i Campionati del Mondo 2018 con le fasi di qualificazione delle prime due gare. Ad esordire sulle pedane cinesi per l’edizione iridata saranno le spadiste e gli sciabolatori Iniziano ad accendersi le luci sulle pedane di Wuxi. Oggi i Campionati del Mondo 2018 prendono il via con le fasi di qualificazione delle prime due gare. Ad esordire sulle pedane cinesi per l’edizione iridata saranno le spadiste e gli ...

Pallavolo - inviata alla FIPAV la lista delle società femminili ammesse ai Campionati di Serie A1 e Serie A2 : campionati di Serie A 2018-19: il CdA di Lega comunica alla FIPAV la lista delle società ammesse Si è tenuta oggi, a Milano, l’Assemblea delle società aderenti alla Lega Pallavolo Serie A Femminile. Tra i partecipanti, anche i rappresentanti di alcune delle nuove società di Serie A, neopromosse dalla B1 o acquirenti di un titolo sportivo di Serie A – Polisportiva Libertas Martignacco, Pallavolo Pinerolo, Volley Academy Sassuolo ...

I Campionati dei record e delle emozioni. La danza sportiva mai così in alto : Numeri da urlo sul piano della Comunicazione dove l'area dei social media ha fatto, come ormai sempre accade, la parte del leone: le dirette su facebook , realizzate in partnership con PMG Sport, la ...

Pallanuoto : confermata la formula della Final Six anche per i prossimi Campionati di A1 : campionati di A1 terminati da quasi due mesi, ci si butta verso l’estate che sta per portare all’appuntamento più importante per le nazionali di questo 2018: gli Europei di Barcellona. C’è ancora spazio però per parlare della Serie A1 al maschile e al femminile: confermata per le prossime due stagioni, nonostante le polemiche arrivate nelle ultime settimane, la formula della Final Six per assegnare lo scudetto. In tanti si ...

Volley : Campionati del Mondo : presentata a Torino la Fase Finale : Palla poi al Presidente della Fipav Pietro Bruno Cattaneo, al suo primo Mondiale da numero uno federale: ' Il Mondo della pallavolo conta di 220 paesi aderenti, aspetto che dovrebbe far capire che ...

Campionati Europei della Classe Europa per la categoria Youth : duello tra Gintare Scheidt e il danese Johnsen : Al Circolo Vela Arco lunedì sera cerimonia d’apertura dei Campionati Europei della Classe Europa per la categoria Youth Dopo il nulla di fatto della prima giornata di regate, al campionato Europeo Master Classe Europa sono state ben 6 le prove portate a termine tra sabato e domenica, recuperando così le due regate non disputate venerdì per mancanza di vento. Sabato un vento leggero da sud ha messo in evidenza la competitività della ...

A Torino la conferenza stampa di presentazione della fase finale dei Campionati del Mondo : Si terrà Martedì 11 luglio 2018 alle ore 11.45 la conferenza stampa di presentazione della fase finale dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschili. L'evento si terrà alla Mole Antonelliana all'...

Giorgio Avola convocato ai Campionati del mondo a Wuxi in Cina : Giorgio Avola della Conad Scherma di Modica convocato per i Campionati del mondo a Wuxi, vicino Shanghai in Cina dal 19 al 27 luglio.