CAMPING RIVER | CORTE UE SOSPENDE SGOMBERO RAGGI Roma | ultime notizie | Salvini | “campi

CAMPING RIVER - la Corte europea ha sospeso lo sgombero. Ma non basta : Doveva essere lo “scalpo” raccolto dalla sindaca Virginia Raggi da portare ai piedi del ministro Matteo Salvini nel corso dell’incontro previsto nei prossimi giorni. Ma, dopo il pronunciamento della Corte europea per i diritti, lo sgombero di Camping River si sta trasformando per la giunta capitolina in uno dei suoi peggiori incubi. L’insediamento, uno dei sette “villaggi attrezzati” della capitale – riconosciuto da tutti come quello che ...

La Corte Europea stoppa lo sgombero del CAMPING River : La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo stoppa lo sgombero del Camping River. Chiamati in causa dal ricorso dell'associazione 21 luglio, i giudici della Cedu hanno sospeso fino al 27 luglio il provvedimento di evacuazione di uno dei più grandi campi nomadi romani, ordinato lo scorso 13 luglio dal Campidoglio e previsto per stamattina presto.A motivare la sospensione la richiesta alle istituzioni italiane di indicare le soluzioni ...

Associazione 21 Luglio : La Corte Europea ferma lo sgombero di CAMPING River : Roma – La Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, attraverso l’adozione di una misura di emergenza, ha ordinato al Governo italiano di non procedere allo sgombero dell’insediamento di Camping River, previsto per la giornata di oggi a Roma, ovvero 48 ore dopo la notifica agli abitanti dell’Ordinanza n.122 del 13 Luglio 2018 firmata dalla sindaca Virginia Raggi. La decisione della Corte è giunta in seguito al ricorso sollevato da 3 abitanti ...

Costa : test CAMPING RIVER più fallimentare della giunta Raggi : Roma – “Il caso del Camping River a Roma e’ il test piu’ fallimentare e disumano della giunta Raggi che in tutti questi mesi non ha saputo elaborare un piano di superamento del campo attraverso azioni accompagnate dal punto di vista sociale ed economico ma di fatto lasciando sole famiglie anche con minori, non ricevendo l’Associazione Nazionale Rom e intervenendo solo con ruspe e con la rimozione dei moduli ...

Campidoglio - disposta ordinanza per allontanamento persone presenti nel CAMPING River : Salvaguardare le condizioni igienico –sanitarie del Camping River, in via Tenuta Piccirilli, tutelando la salute delle persone ancora presenti nell’insediamento e dei cittadini che vivono nelle aree circostanti. Con questo obiettivo è stata firmata un’ordinanza sindacale che dispone l’allontanamento dall’area, entro 48 ore, di tutte le persone presenti. Allo stesso tempo viene prorogato fino al prossimo […] L'articolo Campidoglio, disposta ...