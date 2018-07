Camera : Fico vede presidenti commissioni - elevare qualità leggi : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Attraverso il confronto costante con i presidenti delle commissioni possiamo rendere più efficiente il coordinamento delle attività parlamentari e innalzare la qualità delle leggi. è uno dei punti che ho sottoposto questa mattina alla Conferenza dei presidenti di Commissione che si è riunita per la prima volta in questa legislatura. Si tratta di uno strumento che è stato poco utilizzato in passato ma di ...

Camera : Fico vede presidenti commissioni - elevare qualità leggi (2) : (AdnKronos) – “Lavoreremo, inoltre, a una sempre maggiore trasparenza dei lavori: verranno pubblicati sul sito della Camera dei deputati -annuncia il presidente- i documenti e le relazioni depositate dai soggetti ascoltati in audizione dalle commissioni. Sempre online verrà pubblicato più tempestivamente il fascicolo degli emendamenti delle proposte di legge all’esame delle commissioni. Come già ricordato nei giorni ...

Giffoni Film Festival - il racconto della quarta giornata con il Presidente della Camera Fico ed il Ministro dell'Ambiente Costa. : Infine, un passaggio sul tema del cambiamento e sull'importanza della lungimiranza in politica: "Ho una visione chiara di come devono essere affrontati i problemi. Ma accade che siamo subissati di ...

Camera : Fico - riforma regolamento va fatta assolutamente : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “La riforma del regolamento va fatta assolutamente. Terrò a breve una Giunta prima del nove agosto e lì metteremo alcuni temi sul tavolo”, come ad esempio quello sui cosiddetti ‘cambi di casacca’, rispetto al quale “possiamo prendere alcuni dalla riforma del regolamento del Senato”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, durante la cerimonia del Ventaglio. ...

Il presidente della Camera Fico : salvare vite umane comunque : ROMA 'Il salvataggio delle vite in mare è un'attività dalla quale l'Italia non si sottrarrà mai. 'Il Mediterraneo è stato in questo anni un luogo di dolore e non c'è dubbio che l'Italia è stata ...

Camera : Fico - lego mia presidenza a legge su acqua pubblica : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “lego la mia presidenza all’approvazione di una legge definitiva, seria e sostanziale sull’acqua pubblica. La gestione rimane totalmente in mano pubblica e ai cittadini. Su beni come l’acqua che servono alla nostra vita, non possiamo permettere che si faccia profitto. Ogni profitto che si fa va reinvestito nella gestione delle reti, nella depurazione”. Lo ha affermato il presidente ...

Camera : Fico - Parlamento centrale - da settembre lavoro più fluido : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Credo che da settembre riusciremo a fare un lavoro più fluido, con l’obiettivo di fare delle leggi con una qualità sempre migliore e sempre superiore. Ieri ho ascoltato le parole del ministro Fraccaro nella Conferenza dei Capigruppo, si cercherà di lavorare con la centralità del Parlamento in modo più fluido. In un rapporto di collaborazione con il governo, se nel futuro riusciamo ad ...

Migranti - il presidente della Camera Fico : “Salvataggio di vite in mare sì - comunque e sempre” : “Salvataggio di vite in mare sì, comunque e sempre”. Il presidente della Camera Roberto Fico non ha dubbi su come intendere il soccorso in mare dei Migranti, che in tutte le condizioni e le situazioni devono essere portati in salvo. Da chi e dove vanno accolti? Il numero uno di Montecitorio è allineatissimo con le idee del governo: per Fico bisogna “insistere con l’Europa, ribadendo che l’Italia è un Paese dell’Europa, ...

Il presidente della Camera Roberto Fico in visita al carcere di Poggioreale : "Rispettare la dignità delle persone" : "Ho visto un carcere che sta cercando di rinnovarsi, di ristrutturarsi, che sta cercando di fare dei percorsi importanti rieducativi e di lavoro". Questo il parere del presidente della Camera, Roberto Fico, sul carcere di Poggioreale. Fico ha visitato la casa circondariale di...