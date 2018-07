Camera e Senato al rallentatore | una riunione ogni cinque giorni

Senato rinvia riforma terzo settore e servizio civile - ora Camera : Roma, 19 lug., askanews, - L'aula del Senato ha approvato con i voti della maggioranza M5s-Lega e del centrodestra in prima lettura il ddl che proroga l'esercizio della delega per la riforma del terzo ...

Cda Rai : il Parlamento elegge i consiglieri Borioni e Coletti - Senato - - De Biasio e Rossi - Camera - CHI SONO : Quaranta anni, una laurea in Scienza politiche alla Cattolica di Milano e poi corsi di specializzazione in marketing ed economia digitale alla Bocconi, De Biasio, prima di approdare nel 2017 a ...

Azzolina : "Taglio vitalizi alla Camera sia esempio per Senato e realtà locali" : Il taglio dei vitalizi alla Camera dei deputati dovrà essere preso come esempio dal Senato e a livello locale dove, risparmiando, 'si aiuteranno le realtà bisognose sul territorio o quelle realtà che ...

Vitalizi - Di Maio : “Dopo la Camera tocca a regioni e Senato. Poi taglieremo le pensioni d’oro sopra ai 4mila euro” : Dopo i Vitalizi “stiamo anche per tagliare le pensioni d’oro dai 4000 euro in su. Tutte quelle pensioni d’oro per chi non ha versato i contributi“. Lo ha detto Luigi DI Maio in diretta su Facebook. “Se hai 20mila euro pensione e non hai contributi, io ti do la pensione per quanti contributi hai versato”, spiega il vicepremier. Dopo la Camera, “stiamo procedendo in tutte le regioni d’Italia a tagliare i Vitalizi ai ...

Camera - il taglio ai vitalizi ora è realtà<br>Di Maio : "Adesso il Senato prenda esempio" : Aggiornamento ore 16:18 - L'Ufficio di Presidenza della Camera ha approvato la delibera del Presidente Fico e dunque ora il taglio dei vitalizi agli ex deputati è una realtà, dal 1° novembre sarà in vigore. Subito dopo che la notizia è stata diffusa, il vicepremier Luigi Di Maio ha festeggiato brindando con uno spumante che lui ha chiamato "Bye bye vitalizi", con il ministro dei Rapporti Parlamentari Riccardo Fraccaro e la vicepresidente ...

La Camera approva il taglio dei vitalizi - M5S festeggia. Di Maio : “Ora tocca al Senato” : La Camera ha approvato l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari. Di Maio: "Adesso il Senato prenda esempio". Il M5S esulta in piazza a Montecitorio con palloncini gialli e bottiglie di champagne.Continua a leggere

Vitalizi - ok della Camera al taglio Ora la battaglia 5S va in Senato Di Maio : "I ricorsi non preoccupano" : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I si' sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi Segui su affaritaliani.it

Vitalizi : Di Maio - questa settimana li aboliamo alla Camera - poi al Senato : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Questo paese è pieno di privilegi e dobbiamo cominciare a eliminarli. questa settimana la Camera dei deputati abolirà i Vitalizi agli ex parlamentari, poi passeremo al Senato”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Vitalizi: Di Maio, questa settimana li aboliamo alla Camera, poi al Senato sembra essere il primo su Meteo Web.

Ok Senato a dl terremoto - passa a Camera : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Via libera dal Senato al decreto terremoto che reca misure urgenti a favore delle popolazioni del Centro-Italia, interessate dal sisma del 2016. Il provvedimento ha ottenuto 204 ...

Ok del Senato al dl terremoto - passa alla Camera : Via libera dal Senato al decreto terremoto che reca misure urgenti a favore delle popolazioni del Centro-Italia, interessate dal sisma del 2016. Il provvedimento ha ottenuto 204 sì, un solo no e 56 ...

Via libera del Senato a dl terremoto con 204 sì - testo a Camera : Roma, 28 giu. , askanews, Via libera del Senato al decreto terremoto che contiene misure urgenti a favore delle popolazioni del centro Italia interessate dal sisma del 2016. Il provvedimento ha ...

L'idea di Beppe Grillo per la riforma del Senato : "Una Camera di cittadini. Estratti a sorte" : ... come per ogni suo altro sinonimo - veramente rappresentativo della societa', significherebbe la fine dei politici e della politica come l'abbiamo sempre pensata". Ecco allora "una seconda camera nel ...

Commissioni Camera e Senato : eletti presidenti - tutti Lega/5S : Si sono insediate alle 09:30 di giovedì 21 giugno le Commissioni della Camera e del Senato. Durante le sedute sono state votati e scelti i presidenti delle Commissioni (assegnati tutti a 5 Stelle e Lega), i vice presidenti e i segretari delle 14 Commissioni permanenti. Mancano ancora da assegnare le Commissioni di garanzia, Cospair, Antimafia e Vigilanza Rai che sono destinate alle opposizioni. Commissioni alla Camera dei Deputati Alla Camera ...

Commissioni Camera e Senato : eletti i presidenti - tutti Lega e 5S : Si sono insediate alle 09:30 di giovedì 21 giugno le Commissioni della Camera e del Senato. Durante le sedute sono state votati e scelti i presidenti delle Commissioni (assegnati tutti a 5 Stelle e Lega), i vice presidenti e i segretari delle 14 Commissioni permanenti. Mancano ancora da assegnare le Commissioni di garanzia, Cospair, Antimafia e Vigilanza Rai che sono destinate alle opposizioni. Commissioni alla Camera dei Deputati Alla Camera ...