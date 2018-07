Camera di commercio Vibo | rappresentante Coldiretti nella Giunta

Venezia : Camera commercio - export - turismo e imprese straniere trainano ripresa (4) : (AdnKronos) - Tre degli otto bandi previsti per quest’anno scadono il 31 luglio, data entro cui associazioni e soggetti privati potranno presentare proposte progettuali per la realizzazione di servizi e attività in convenzione con l’ente Camerale a scelta tra: riqualificazione urbana e rigenerazione

Venezia : Camera commercio - export - turismo e imprese straniere trainano ripresa : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) – A tre anni dall’accorpamento la Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, costituita il 20 luglio del 2015, conta oggi 132.781 imprese registrate di cui 119.688 attive. Un numero in lieve crescita (+0,1%) rispetto ai valori del 2016.è quanto emerge dal III Cruscotto Delta Lagunare pubblicazione elaborata dall’Ufficio Comunicazione Statistica che monitora i principali indicatori ...

Venezia : Camera commercio - export - turismo e imprese straniere trainano ripresa (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – I numeri di Venezia evidenziano di fatti una generale ripresa dell’economia nell’area metropolitana con 89.956 imprese attive (+0,5%), mentre nel territorio di Rovigo permane uno stato di sofferenza con 29.732 aziende in calo dello 0,9%. Diminuiscono in entrambi i territori le imprese giovanili -4,4%, mentre si registra una crescita delle imprese straniere +4,2%. Notizie confortanti ...

Venezia : Camera commercio - export - turismo e imprese straniere trainano ripresa (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – è confortante notare come tra le imprese stia crescendo l’attenzione per l’ambiente e modelli di produzione sostenibili, così come l’interesse per la digitalizzazione – spiega Andrea Favaretto, Centro Studi Sintesi – Quello di cui le aziende sentono necessità sono senz’altro agevolazioni e sostegno agli investimenti, tutte denunciano l’impellente necessità di ...

Venezia : Camera commercio - export - turismo e imprese straniere trainano ripresa (4) : (AdnKronos) – Tre degli otto bandi previsti per quest’anno scadono il 31 luglio, data entro cui associazioni e soggetti privati potranno presentare proposte progettuali per la realizzazione di servizi e attività in convenzione con l’ente Camerale a scelta tra: riqualificazione urbana e rigenerazione dei distretti urbani; azioni di incoming per l’internazionalizzazione delle produzioni manifatturiere; istituzione di ...

Vicenza : 'furbetti' della 104 - nei guai due dipendenti Camera di Commercio : Vicenza, 18 lug. (AdnKronos) - Sono finiti nei guai due dipendenti della Camera di Commercio di Vicenza rinviati a giudizio per reato di Truffa ai danni dell’Inps per anni sfruttavano illecitamente la legge sui permessi 104 truffando l'Inps per diversi migliaia di euro. Epilogo di una complessa e ar

Il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza incontra Raffaele Bonanni per l'università digitale : E così le aziende possono approfondire temi d'attualità con i master in Economia digitale, di Change management, di Diritto tributario, di Diritto ed Economia delle infrastrutture e dei trasporti, in ...

Santocono nuovo presidente Camera di Commercio Padova : Padova, 9 lug. (AdnKronos) - “Come immagino la nostra Camera tra cinque anni, quale eredità vorrei che insieme lasciassimo a chi arriverà dopo di noi? Innanzitutto penso a un grande Ente pubblico in senso moderno in cui tutti, l’ultimo assunto come il presidente si presentino, operino e si rapportin

Padova : Antonio Santocono è il nuovo presidente della Camera di Commercio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Hanno partecipato all’assise anche l’assessore della Regione Veneto, Roberto Marcato, e l’assessore del Comune di Padova Antonio Bressa. Attorno al grande tavolo ovale, i rappresentanti delle categorie economiche, delle associazioni dei consumatori, delle banche, delle or