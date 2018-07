Camera : da Ufficio presidenza sì a bilancio - 85 mln restituiti allo Stato : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Sarà pari ad 85 milioni la somma che la Camera risparmierà nel 2018 e restituirà allo Stato, e questo a prescindere dalla recente delibera che prevede il taglio ai vitalizi, visto che andrà in vigore dal primo gennaio del 2019 e che la somma di 43 milioni di possibili risparmi è stata comunque accantonata per far fronte ad eventuali ricorsi. E’ quanto prevede il bilancio di previsione 2018, approvato ...

Taglio dei vitalizi per gli ex deputati - arriva il via libera dall'ufficio di presidenza della Camera : "Oggi è una giornata storica e il prossimo passo sarà l'abolizione delle pensioni d'oro. Lo faremo presto, prestissimo". Lo dice il capo politico M5s e vice premier Luigi Di Maio con voce rauca per le urla di gioia. E sui vitalizi aggiunge: "adesso il Senato prenda esempio"

Vitalizi : via libera dell'ufficio di presidenza della Camera a delibera Fico sui tagli con 11 sì : Ok della Camera al taglio dei Vitalizi. L'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera del presidente Roberto Fico che taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo. I sì sono stati 11: 9 della maggioranza (M5s e Lega), 1 del Pd e 1 di Fdi.

Taglio vitalizi - in corso l’Ufficio di presidenza della Camera : si vota la delibera Fico : E’ iniziato l’ufficio di presidenza di Montecitorio, dove all’ordine del giorno c’è la discussione della delibera Fico per il Taglio dei vitalizi. “Oggi”, ha scritto il vicepremier M5s Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle, “è un giorno importantissimo per tutti i cittadini di questo Paese e, lasciatemelo dire con un po’ di orgoglio, anche per il Movimento 5 stelle. È un giorno di festa: finalmente ...

Di Maio : “Oggi aboliamo i vitalizi” - ok di Salvini/ Camera - voto Ufficio Presidenza : Gargani - “Silvio aiutaci” : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:07:00 GMT)

DI MAIO : “CIAO CIAO VITALIZI” - OK DI SALVINI/ Camera - voto Ufficio Presidenza : blog M5s “abolita ingiustizia” : Di MAIO, vitalizi: ok di SALVINI, "oggi giornata storica". voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:27:00 GMT)

Vitalizi - ex parlamentari diffidano ufficio presidenza Camera : Roma, 27 giu. , askanews, Una diffida formale stragiudiziale inviata a tutti i membri dell'ufficio di presidenza che sono 'responsabili personalmente e patrimonialmente' se approveranno la delibera ...

Di Maio “pronta abolizione vitalizi”/ Fico convoca Ufficio Presidenza Camera : ex deputati - “contro il diritto” : Di Maio annuncia, "pronta l'abolizione dei vitalizi": il Presidente Fico convoca domani Ufficio Presidenza della Camera, pronta battaglia Parlamento. Ex deputati, "contro Stato di diritto"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 17:21:00 GMT)