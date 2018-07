Caldo | il 2018 il 4° anno più bollente | SOS dal Giappone alla Grecia

Previsioni Meteo Agosto 2018 : più Caldo e asciutto al Nord - altri disturbi temporaleschi al Sud : In esclusiva per i lettori di MeteoWeb, ecco una prima tendenza per la prima metà del prossimo mese di Agosto fase, peraltro, clou dell’estate e per le vacanze degli italiani. Intanto, però, rileviamo le anomalie registrate per questa prima parte di stagione estiva 2018, essenzialmente relative al mese di Giugno. Un resoconto di Luglio lo faremo a mese concluso. Dal centro NOAA, riportiamo i dati termici medi di tutto il mese (cartina sopra) ...

Roma. Proseguono a pieno ritmo attività e servizi Piano Caldo 2018 : Procedono a pieno ritmo, su tutto il territorio capitolino, le attività e i servizi a favore della popolazione anziana previste

Giugno 2018 con record di Caldo globale : La temperature globale terrestre ed oceanica è stata la 5° piu’ calda di sempre per questo Giugno 2018, in ordine alle prime rilevazioni della NOAA del 1880. Come se non bastasse in tutto il...

Piano anti Caldo 2018 Trivulzio apre le porte ai nonni del quartiere : ... gli anziani saranno liberi di prendere parte alle attività di intrattenimento e convivialità come feste, giochi di società, pomeriggi musicali, spettacoli, proiezioni di film e documentari ...

Milano. Piano antiCaldo 2018 al Trivulzio : E’ partita l’iniziativa sostenuta dal Municipio 7 di Milano per i suoi residenti “Piano anticaldo al Trivulzio”. L’iniziativa nasce dalla necessità di

Un 2018 da record per il Caldo ma anche per nubifragi : Roma, 14 lug., askanews, - Il 2018 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,40 gradi ...

Giugno 2018 Tanta Pioggia poco Caldo : La NOAA ha pubblicato i dati di Anomalia termica e pluviometrica per il mese di Giugno 2018. Il Mese trascorso nel complesso a livello europeo è risultato Caldo, ma non con livelli estremi. Infatti...

Mondiali Russia 2018 – Serata magica - ad iniziare dallo spettacolo sugli spalti : il Caldo prepartita di Brasile-Belgio [GALLERY] : Le foto più belle del prepartita di Brasile-Belgio, una sfida caldissima che regala il pass per le semifinali dei Mondiali di Russia 2018 Dopo la sfida inaugurale dei quarti di finale dei Mondiali Russia 2018, nella quale la Francia ha battuto 0-2 l’Uruguay, il programma della kermesse mondiale prosegue con un altro big match: Brasile-Belgio. Una sfida eccezionale, ricca di campioni e che inizia con un tifo letteralmente indiavolato ...

Clima record - Giugno 2018 rovente : è stato il secondo più Caldo di sempre : Clima pazzo in questo 2018, ma non mancano i record. Il mese di Giugno è stato il secondo più caldo mai registrato a livello globale: è stato superato di appena 0,06 gradi solo dal Giugno 2016. Anche in Europa si sono registrate temperature ben oltre la norma, dopo un maggio di caldo record che ha arroventato soprattutto la Scandinavia, mentre la parte mediterranea veniva flagellata da piogge e temporali più abbondanti della media. Lo ...

Oggi 6 luglio 2018 la Terra è alla massima distanza dal Sole - raggiunge l’afelio : ma allora perché fa Caldo? : Oggi, 6 luglio 2018, la Terra raggiunge l’afelio, il punto dell’orbita terrestre più lontano dal Sole: l’afelio sarà toccato precisamente alle alle 18:47 ora italiana e in quel momento la Terra si troverà a 152.095.566 km dal Sole. Il punto in cui la Terra è più vicina al Sole è chiamato invece perielio, e quest’anno è stato raggiunto il 3 gennaio 2018 alle 06:34 ora italiana (147.097.233 km). La presenza di un massimo e un minimo di ...

Meteo Belluno - Arpa Veneto : giugno 2018 più Caldo e meno piovoso della norma : giugno 2018 in provincia di Belluno è risultato più caldo e meno piovoso del normale: lo rende noto Arpa Veneto. Il primo mese dell’estate Meteorologica 2018 ha presentato una spiccata instabilità nei primi 14 giorni, quasi come continuazione del tempo molto incerto che ha caratterizzato tutto il mese di maggio. Nella seconda metà del mese il tempo è risultato un po’ più stabile, con un afflusso di aria molto fresca all’inizio della terza ...

Previsioni Meteo Wimbledon 2018 - super Caldo a Londra : percepiti quasi 32°C - la temperatura più alta di quest’anno : Mentre tennisti e spettatori a Wimbledon, sede del prestigioso torneo di tennis, si godranno un tempo asciutto, senza pioggia, in questa settimana, un pericoloso caldo persisterà nell’Inghilterra meridionale. Le temperature sono state ben al di sopra della media dalla metà di giugno, con temperature pomeridiane che hanno superato i 25°C ogni giorno a partire dal 24 giugno, mentre la media delle massime del periodo è di 21°C. I termometri a ...