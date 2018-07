Caldara | ' Voglio dimostrare di essere da Juve'

Juventus - Caldara pronto a sorprendere : “voglio meritarmi questa maglia” : Mattia Caldara si è presentato oggi ai tifosi della Juventus dopo il suo arrivo dall’Atalanta ufficializzato già nella passata stagione “Questo è un momento molto importante per me, ne sono consapevole, sono in una grande squadra e devo dimostrare di meritarmela”. Sono le prime parole da bianconero per il difensore Mattia Caldara nel giorno della sua presentazione alla Juve dopo due stagioni di altissimo livello ...