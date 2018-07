Calciomercato | tutte le trattative del giorno | affari Juventus-Milan | scatto Napoli

Calciomercato ultime news. Higuain-Milan - Malcom-Roma - Pjanic e tutte le altre trattative : Cristiano Ronaldo after, il Calciomercato ferve. E dopo CR7, il colpo nel panorama italiano lo stava mettendo a segno la AS Roma con Malcom Felipe Silva de Oliveira, il brasiliano considerato il nuovo fenomeno del calcio che nella notte il Barcellona sarebbe riuscito a “dirottare” dal Bordeaux sfilandolo al ds dei giallorossi, Monchi, che lo aveva praticamente preso. Da colpo a colpo di scena quando i tifosi romanisti già lo ...

Calciomercato 2018 : tutte le trattative e news di oggi 24 luglio 2018 - : 07:50 Bonucci spacca in due gli juventini Leonardo Bonucci, ancora una volta. L' estate scorsa, c' è chi comprese la sua scelta e chi invece non gliela perdonò. A un anno di distanza, da quando è ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo domenica La Roma ha trovato il sostituto di Alisson: la scelta è ricaduta su Olsen . La società giallorossa, infatti, ha chiuso per il portiere del Copenaghen sulla base di 11,5 ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : colpacci in arrivo per Juventus e Milan - scatti di Udinese e Parma : Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Continuano ad essere ore caldissime in casa Juventus, i bianconeri non si fermano di certo dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. I bianconeri adesso devono operare prima in uscita, in arrivo un tesoretto clamoroso. Decisa la cessione di Higuain, Chelsea o Milan le destinazioni, pronti 50 milioni per il club bianconero, quasi la stessa cifra in arrivo dal Chelsea per il ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis svela tutte le trattative : i nomi per Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il Napoli prova a concludere le ultime operazioni di Calciomercato, il club azzurro si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione. Ecco le indicazioni sulle strategie da parte del presidente De Laurentiis: “Cavani? E’ impossibile perché leggo che il Psg lo valuta 58 milioni, io l’ho venduto a loro a 63. Non permetterei mai ai francesi di recuperare quei soldi”, ha ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo sabato Milan protagonista nella giornata di sabato: si è svolta l'assemblea dei soci rossonera. Revocato l'incarico di ad a Marco Fassone. Paolo Scaroni è stato nominato ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Milan ed Inter tentano il grande colpo - mosse di Samp - Lazio e Genoa : Calciomercato, sono ore caldissime, ecco le trattative più importanti del giorno. Il Milan nelle ultime ore ha ricevuto la bella notizia della riammissione in Europa League, passo fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione. La dirigenza rossonera lavora sul mercato, si cerca un grande attaccante da regalare all’allenatore Gennaro Gattuso, in pole sembrava Alvaro Morata ma nelle ultime ore mossa molto importante. Secondo ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo venerdì Nel giorno in cui De Laurentiis polemizza con Benzema, emerge un retroscena: lunedì a Milanello sono stati avvistati i rappresentati dell'attaccante francese con l'...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Roma e Inter show - doppio colpo Sampdoria - mossa del Genoa : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, importanti movimenti in entrata ed uscita. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha chiuso una trattativa per il centrocampo, un rinforzo super per Gasperini, stiamo parlando dell’ex Milan Pasalic, accordo totale raggiunto con il Chelsea in prestito con diritto di riscatto, anche il calciatore si è deciso ...

Napoli - de Laurentiis/ Calciomercato - Cavani - Benzema - Di Maria : tutte bufale - la risposta dell'Ussi Campania : Napoli, Aurelio de Laurentiis a 360° sul Calciomercato: da Cavani a Benzema, passando per Di Maria e Sabaly, ecco le parole del presidente partenopeo.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative. Rolma - sale l'offerta del Liverpool per Alisson : La Roma è vicina alla cessione di Alisson al Liverpool; uno tra Areola del PSG e Olsen del Copenaghen il possibile sostituto. La Fiorentina segue Battaglia e De Paul

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : 8:32 La Gazzetta dello Sport: le altre trattative Gli altri titoli: "Bourabia a Sassuolo. Samp, avanza Defrel. Parma, c'è Rigoni. Pussetto all'Udinese. Il West Ham su Laxalt. Il Lilla vuole Berisha.