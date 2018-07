Calciomercato Roma | ufficiale l' acquisto di Robin Olsen | prende la 1 di Alisson

Calciomercato Roma - 5 nomi per l’attacco : le soluzioni dopo il ‘caso’ Malcom : 1/5 (Lapresse*/REUTERS) ...

Calciomercato Roma - ufficiale l'acquisto di Robin Olsen : Chi è Robin Olsen? Robin Olsen, classe 1990, è salito agli onori della cronaca grazie all'ottimo Mondiale disputato con la Svezia, che è giunta fino ai quarti di finale per poi essere eliminata dall'...

Calciomercato ultime news. Higuain-Milan - Malcom-Roma - Pjanic e tutte le altre trattative : Cristiano Ronaldo after, il Calciomercato ferve. E dopo CR7, il colpo nel panorama italiano lo stava mettendo a segno la AS Roma con Malcom Felipe Silva de Oliveira, il brasiliano considerato il nuovo fenomeno del calcio che nella notte il Barcellona sarebbe riuscito a “dirottare” dal Bordeaux sfilandolo al ds dei giallorossi, Monchi, che lo aveva praticamente preso. Da colpo a colpo di scena quando i tifosi romanisti già lo ...

Calciomercato Roma - incredibile voce dalla Spagna : “Malcom è del Barcellona” : Il Barcellona avrebbe concluso l’affare con Malcom: in Spagna si è diffusa la voce secondo cui il calciatore brasiliano, che fino a ieri sembrava della Roma, è già blaugrana Malcom avrebbe giocato un brutto scherzo alla Roma. Dopo essere stato quasi annunciato come calciatore giallorosso, la trattativa per il brasiliano si è complicata a causa dell’inserimento nell’affare del Barcellona. Dopo lo stop del Bordeaux, che ...

Calciomercato Roma - ecco Olsen : visite mediche in corso - pomeriggio la firma : Chi è Robin Olsen? Robin Olsen, classe 1990, è salito agli onori della cronaca grazie all'ottimo Mondiale disputato con la Svezia, che è giunta fino ai quarti di finale per poi essere eliminata dall'...

Calciomercato Roma - si fa dura arrivare a Malcom : ecco i dettagli dell’offerta presentata dal Barça al Bordeaux : L’inserimento del club blaugrana ha bloccato la trattativa tra Roma e Bordeaux per Malcom, il giocatore infatti non è partito come previsto per l’Italia Un intrigo in piena regola, una situazione che rischia di trasformarsi nel giallo del Calciomercato estivo. L’operazione Malcom si è complicata improvvisamente ieri sera per la Roma, pronta ad accogliere il giocatore a Ciampino. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Allo scalo ...

Calciomercato Roma - clamoroso inserimento del Barcellona per Malcom : Calciomercato Roma – Sembrava fatta per l’arrivo alla Roma dell’attaccante Malcom ma nelle ultime ore è arrivato un clamoroso colpo di scena. Il calciatore era atteso già nella giornata di oggi in Italia, l’accordo era stato raggiunto sulla base di 32 milioni di euro più bonus, il Bordeaux ha però bloccato tutto per l’inserimento del Barcellona. La dirigenza giallorossa è al lavoro in queste ore per provare a ...

Calciomercato Roma - giallo Malcom : slitta l'arrivo in Italia. Improvviso inserimento del Barcellona : Colpo di scena nella trattativa Roma-Malcom , slitta l'arrivo in Italia del giocatore brasiliano. Il motivo è un rilancio del Barcellona , inseritosi sorprendentemente nell'operazione presentando un'...

Calciomercato Roma – Malcom - l’affare rischia di sfumare : inserimento a ‘gamba tesa’ del Barcellona : Malcom arriva a Roma o no? rischia di sfumare l’affare di mercato tra la squadra giallorossa e l’attaccante brasiliano del Bordeaux Era atteso stasera a Ciampino, ma Malcom rischia di non arrivare alla Roma, né stasera né nei prossimi giorni. I tifosi della squadra giallorossa, che aspettavano il brasiliano all’aeroporto Romano in queste ore, si saranno chiesti come mai il calciatore non sia arrivato. Le risposte ai ...

Calciomercato Roma : Olsen è sbarcato in città : Lo svedese Robin Olsen, successore del brasiliano Alisson fra i pali della Roma, è sbarcato nella Capitale. Raggiunto l’accordo con il Copenaghen, per circa 8,5 milioni, il portiere è giunto in serata nell’aeroporto di Ciampino. Accolto all’arrivo dallo staff giallorosso e, dopo avere posato a favore di fotografi e cameraman con la sciarpa della Roma per le prime foto con i colori del suo nuovo club, Olsen ha risposto con ...

Calciomercato Roma - Olsen arriva a Ciampino : una folla ha accolto il nuovo portiere giallorosso : Robin Olsen arriva a Ciampino, è il portiere svedese il nuovo calciatore della Roma L’undicesimo colpo di mercato di Monchi arriva a Ciampino. Robin Olsen, portiere svedese in arrivo dal Copenaghen, è giunto in serata all’aeroporto di Roma ed è stato atteso da una piccola folla. Il calciatore ha subito accettato una sciarpa giallorossa donatagli da un tifoso ed è apparso raggiante. In serata è atteso a Ciampino anche Malcom, ...

Calciomercato Roma - ecco Olsen : il portiere svedese è atterrato a Ciampino : La carriera di Olsen Robin Olsen, classe 1990, è salito agli onori della cronaca grazie all'ottimo Mondiale disputato con la Svezia, che è giunta fino ai quarti di finale per poi essere eliminata ...

Calciomercato : Malcom ad un passo dalla Roma : Malcom Filipe Silva de Oliveira ha deciso: vuole la Roma. La conferma arriva da L’Equipe che sottolinea come l’ala destra brasiliana abbia rifiutato le offerte provenienti dalla Premier League, in particolare dall’Everton – la seconda squadra di Liverpool – e dal Leicester. Il giornale francese parla di una trattativa ormai in dirittura d’arrivo fra il ds del club giallorosso, Monchi, e il Bordeaux, club ...

Calciomercato Roma – Malcom dice sì : cifre e dettagli dell’accordo : Il Calciomercato della Roma si arricchisce di un nuovo colpo: Malcom dice sì ai giallorossi, trattativa chiusa con il Brodeaux per una cifra vicina ai 40 milioni Malcom ha detto sì alla Roma. Dopo che l’Equipe aveva riportato della ferrea volontà del brasiliano di vestire la maglia giallorossa, nonchè del conseguente rifiuto delle offerte di Everton e Leicester, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità: Malcom è un nuovo giocatore ...