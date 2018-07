Calciomercato | Pep Guardiola fa il punto sulle “chiacchiere” relative a Pjanic

sportfair

(Di martedì 24 luglio 2018) Pepha parlato del mercato del suo Manchester City, accostato spesso e volentieri al bianconero Miralem? È un giocatore della Juventus e come tale a noi non interessa. E nel suo ruolo abbiamo abbastanza calciatori in rosa". Chiaro no? Parole e musica di Pep, il quale durante una conferenza stampa del suo Manchester City, ha chiuso definitivamente alla possibilità dell'arrivo del regista bianconero ai citizens. La Juventus dunque può star tranquilla relativamente a, ma occhio agli assalti del Chelsea…