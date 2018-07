Calciomercato Napoli – De Laurentiis svela l’incredibile rifiuto | “no ad un’offerta di

sportfair

: #Calciomercato | #Napoli, #Ciciretti verso il ritorno a Parma - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, #Ciciretti verso il ritorno a Parma - CorSport : Ecco la #primapagina di oggi: - #Calciomercato, la #Juve passa a #CR8; - #Napoli, decide #Ancelotti; - #Olsen è a… - PremiumSportHD : #premiumsport 'Il #BayernMonaco cede #Vidal: #Napoli e #Chelsea interessate'. Qui i dettagli. #calciomercato -

(Di martedì 24 luglio 2018) Aurelio Deparla delle mosse di mercato dele delall’offerta folle per Koulibaly “E’ vero, abbiamo rifiutato un’offerta di 100 milioni per Koulibaly dalla Premier”. Lo dice il presidente del, Aurelio De, ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro nella rubrica ‘vero o falso’. “interessato a Giroud e Llorente? Sono meravigliato da queste fandonie, è falso -aggiunge Dedal ritiro di Dimaro – così come è falso che ci piacciano Morata e Batshuayi“. Sull’acquisto del terzino e del portiere il numero uno azzurro spiega: “Arias non è vicino, ancora c’è tempo perché ce ne sono altri che stanno emergendo. Tra questi non c’è Lainer, fino a che avrà degli agenti non all’altezza non potrà mai venire a. Per la porta ho scelto ...