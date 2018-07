Calciomercato Lazio | pazza idea per l’attacco ...

Calciomercato Lazio – Andrè Schürrle nel mirino per il dopo Felipe Anderson : cifre e dettagli : Il Calciomercato della Lazio inizia a muoversi: Andrè Schurrle individuato come possibile sostituto di Felipe Anderson dopo la cessione di Felipe Anderson, passato al West Ham per circa 38 milioni, il Calciomercato della Lazio entra nel vivo. La società biancoceleste avrebbe trovato in Andrè Schürrle il sostituto ideale dell’esterno brasiliano. Il tedesco, finito ai margini del Borussia Dortmund con il quale la scorsa stagione ha ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Milan ed Inter tentano il grande colpo - mosse di Samp - Lazio e Genoa : Calciomercato, sono ore caldissime, ecco le trattative più importanti del giorno. Il Milan nelle ultime ore ha ricevuto la bella notizia della riammissione in Europa League, passo fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione. La dirigenza rossonera lavora sul mercato, si cerca un grande attaccante da regalare all’allenatore Gennaro Gattuso, in pole sembrava Alvaro Morata ma nelle ultime ore mossa molto importante. Secondo ...

Calciomercato Lazio - pazza idea per il centrocampo : 1/8 Ramires (Foto LaPresse/Xinhua) ...

Calciomercato Lazio - Rossi lascia il ritiro : va al Lucerna in prestito : Un po' a sorpresa, "Sandro" Rossi lascia il ritiro e va a Lucerna. L'ha fatto in mattinata, quasi di nascosto, tra qualche tifoso e alcuni cronisti, attenti e curiosi. Dopo aver segnato 7 gol nell'...

Calciomercato Lazio - Inzaghi ha scelto il prossimo acquisto : i dettagli : Calciomercato Lazio - Il quadro della situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro, come riporta il Corriere dello Sport. Inzaghi ritiene il 'Papu' rimane la prima scelta, anche se in ...

Calciomercato Lazio - per il dopo-Anderson spunta Martinez : L'argentino del River Plate è il nome nuovo per sostituire Felipe Anderson. Il suo agente è già sbarcato a Roma

Calciomercato Serie A - le trattative. La Lazio cede Felipe Anderson al West Ham : I laziali dicono addio al brasiliano che si trasferisce in maglia Hammers. Il Parma annuncia il ritorno di Gobbi e il Frosinone preleva Goldaniga in prestito dal Sassuolo

Calciomercato Lazio - Felipe Anderson al West Ham [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – Entra nel vivo il Calciomercato della Lazio, il club biancoceleste inizia a muoversi in entrata ed uscita. Movimento importante nelle ultime ore, Felipe Anderson è un calciatore del West Ham. Trattativa chiusa nelle ultime ore con il club inglese, affare da 38 milioni di euro. Adesso la Lazio dovrà muoversi in entrata, in arrivo un nuovo attaccante ma non è da escludere un’altra cessione importante, occhi ...

Calciomercato Lazio : Immobile pronto a rinnovare - : Il procuratore ha poi concluso: " Lui è molto legato al mondo Lazio e andremo avanti in questo modo, anche se si vende Cristiano Ronaldo si può vendere chiunque. Era un obiettivo del Milan, non so se ...

Calciomercato Lazio – Cessione di Felipe Anderson ai dettagli - Tare corre ai ripari : il sostituto arriva dalla Serie A : Il club biancoceleste è tornato alla carica per il Papu Gomez, individuato come il sostituto di Felipe Anderson prossimo al trasferimento in Premier Felipe Anderson in dirittura al West Ham, quaranta milioni in cassa e l’obbligo di individuarne il sostituto. La Lazio lavora per regalare a Simone Inzaghi il Papu Gomez, giocatore che stuzzica eccome la fantasia dell’allenatore biancoceleste che vuole un giocatore già pronto per ...

Calciomercato - il Real Madrid vuole Milinkovic-Savic della Lazio : il piano di Jorge Mendes : Jorge Mendes non si ferma ma rilancia, tenendo fede a quella che è la sua etichetta di super agente del calcio europeo. Dopo aver concluso la trattativa che ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus, ...

Calciomercato Lazio - offensiva del Real Madrid per Milinkovic-Savic : offerta monstre per il serbo : Jorge Mendes è entrato in azione per convincere la Lazio a cedere Milinkovic-Savic al Real Madrid, prima offerta da cento milioni di euro Chiusa l’operazione Cristiano Ronaldo alla Juventus, Jorge Mendes è di nuovo al lavoro per provare a portare al Real Madrid Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo non è un giocatore della scuderia dell’agente portoghese, il quale ha solo il compito di mediare con la Lazio, club con cui mantiene ...

