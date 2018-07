Calciomercato | Fiorentina va a caccia di un esterno

Calciomercato - Fiorentina su Nkunku. Sondaggio per Terrier : FIRENZE - Alla Fiorentina serve un esterno di corsa, ricco di qualità e inventiva che serva assist e abbia nel bagaglio, potenziale, un discreto numero di gol. Così, Corvino ha pensato ancora al Paris ...

Calciomercato - incontro tra Juve e Sampdoria per Pjaca : il giocatore al momento preferirebbe la Fiorentina : Un possibile ritorno in Italia per Marko Pjaca. Rientrato alla Juventus dopo gli ultimi sei mesi positivi trascorsi in prestito in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04, l'attaccante " reduce dal ...

Calciomercato Sampdoria - incontro in corso con la Juve : si tenta lo… scippo ai danni della Fiorentina : Il direttore Sabatini è a colloquio con Paratici a Milano per Marko Pjaca, giocatore nel mirino anche della Fiorentina Si è scatenata una vera e propria corsa a due per Marko Pjaca, la Sampdoria infatti è piombata sul calciatore provando a battere la concorrenza della Fiorentina. AFP PHOTO / PASCAL GUYOT / Walter Sabatini è in queste ore a colloquio con Fabio Paratici per provare a capire nel dettaglio la situazione, tentando anche il ...

Calciomercato Fiorentina - arriva Gerson : Dopo Bruno Peres e Alisson un altro brasiliano lascia la Roma. Si tratta di Gerson che passa ufficialmente in prestito alla Fiorentina. Il club giallorosso con una nota ha infatti comunicato di avere sottoscritto col club viola il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista. Gerson, arrivato alla Roma nel 2016, ha disputato 42 partite in giallorosso, ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : ecco Gerson dalla Roma : FIRENZE - Gerson e la Fiorentina , l'unione ora è ufficiale: il fantasista brasiliano classe '97, che nella scorsa stagione ha collezionato 31 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia ...

Calciomercato Cosenza - ufficiale : rinnovato il prestito di Trovato dalla Fiorentina : Cosenza - Mattia Trovato vestirà ancora la maglia del Cosenza : il club rossoblu ha Trovato l'accordo con la Fiorentina , che ne detiene il cartellino, per il rinnovo del prestito del centrocampista ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : arriva Norgaard : ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Thers Nørgaard dal Brøndby IF. Nørgaard, centrocampista centrale, nato il 10 marzo del 1994 a Copenaghen, in Danimarca, firmerà un contratto che lo legherà alla Fiorentina per le prossime quattro stagioni. Il nuovo centrocampista viola nell’ultima stagione con la maglia dei danesi ha collezionato 41 presenze ...

Calciomercato Fiorentina - si chiude a sorpresa per Gerson della Roma : Un colpo a sorpresa della Fiorentina, che sta per rinforzarsi a centrocampo con Gerson. Affare in dirittura d'arrivo tra la società viola e la Roma, proprietaria del cartellino del brasiliano classe '...

Calciomercato Fiorentina - spunta Oberlin in attacco : FIRENZE - Dalla Svizzera, per la fase offensiva della Fiorentina , spunta il nome di Dimitri Oberlin , classe '97, nato in Camerun ma con doppio passaporto, compreso quello elvetico. È alto 182 ...

Calciomercato Fiorentina - il patron Della Valle esce allo scoperto : “l’arrivo di Berardi? Ecco cosa posso dire” : Presente nel ritiro di Moena, il patron Della Fiorentina ha fatto il punto sul mercato e sugli obiettivi stagionali La stagione è iniziata, la Fiorentina suda e lavora nel ritiro di Moena agli ordini di Stefano Pioli, confermato dopo l’ottimo campionato dello scorso anno. LaPresse/Spada Mentre i giocatori faticano in campo, a guardarli c’è anche il patron Andrea Della Valle, giunto tra i suoi ragazzi per far sentire la presenza ...

Atalanta beffa Fiorentina : il Calciomercato si accende! : Atalanta e Fiorentina a duello sul mercato, i due club si sono contesi per settimane i servizi di Pasalic, sembra averla spuntata Percassi L’Atalanta beffa la Fiorentina. Il duello sul mercato per Mario Pasalic, sembra avere un vincitore, vale a dire il clubbergamasco. Le due squadre del nostro campionato, si sono contese a lungo il centrocampista del Chelsea, ma adesso l’Atalanta sembra aver piazzato l’allungo decisivo ...

Calciomercato Foggia - due colpi : Gori e Ranieri via Fiorentina : Foggia - Doppio colpo ufficiale in entrata per il Foggia che si assicura in prestito secco i baby Gabriele Gori e Luca Ranieri . Entrambi sono dei classe 1999 cresciuti nel settore giovanile della ...

